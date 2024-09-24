Altın fiyatlarında yeni rekor

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Ons altın fiyatları saat 08.55 itibarıyla yüzde 0.26 yükselişle 2 bin 629 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve dolar/TL üzerinden hesaplanan gram altında da yeni rekor seviye görüldü. Gram altın fiyatları 2 bin 887 liraya ulaşarak yeni rekor seviyesine yükselirken aynı dakikalarda yüzde 0.29 yükselişle 2 bin 885 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 716 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 18 bin 808 liradan satılıyor.

Diğer bir yandan ABD’de cuma günü açıklanacak olan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin faiz indirimlerine devam edilmesine yeşil ışık yakabileceği düşünülüyor.

Bitcoin, Fed’in geçen haftaki faiz indiriminin ardından kazanımlarını sürdürerek bir ayın zirve seviyesine yükseldi.

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BITOCIN’DE FED YÜKSELİŞİ

Lider kripto varlık yüzde 0.8 artışla 63 bin 800 dolara yükseldi ve bir ayın zirve seviyesine yakın seyretti. Ethereum ise yüzde 2.8 artışla 2 bin 650 dolardan işlem gördü. Piyasalarda Fed’in geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puan büyüklüğündeki faiz indiriminin etkisi devam etti.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, New York City’de yüksek profilli bir bağış toplama etkinliğinde kriptoya desteğini sundu. Harris, başkanlığı kazanması halinde kripto para endüstrisinin genişlemesi için savunuculuk yapma sözü verdi. Harris’in kriptolara yeşil ışık yakması, kripto piyasasındaki yükselişi destekledi.