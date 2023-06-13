Altın fiyatlarında yeni rekor

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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Rekor üstüne rekor kıran gram altın yükseliş serisine devam ettiriyor. ABD ekonomisine yönelik endişelerin devam etmesi, enflasyon sorununun devam etmesi, resesyon riskinin bulunması, faiz artırım hamlelerine yönelik kararsız açıklamalar altını desteklemeye devam ediyor.

ABD işsizlik rakamlarının olumsuz gelmesi ons altın fiyatlarını yukarı çekmişti.

Bugün ise ABD enflasyonuna odaklanıldı. Saat 15:30'da ABD enflasyonu belli olacak.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın yatay seyre yöneldi. Ons altın güne 1957 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1956 doları, en yüksek de 1962 doları gördü. Şu sıralar ons altın 1959 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN TARİHİ REKORDA

Gram altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın güne 1486 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1465 lira, en yüksek de 1498.9 lirayı gördü. Şu sıralar gram altın 1491 liradan el değiştiriyor.