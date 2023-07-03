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Altın fiyatlarında toparlanma

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında toparlanma
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 08:21

ABD verilerinin pozitif gelmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta bir miktar gerileyen ons altın haftaya pozitif başladı.

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Küresel piyasalarda enflasyon sorunu devam ederken altın fiyatları da verilere göre yön buluyor. ABD ekonomisinde ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye revize edildi.

ABD'de açıklanan işsizlik başvurularında da 26 bin azalış gerçekleşti ve 239 bin olarak gerçekleşti.

Bu olumlu veriler geçtiğimiz hafta altını düşürse de yeni haftaya pozitif yükselişle başladı.

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ONS ALTIN 1900 DOLARIN ÜSTÜNDE

Ons altın haftaya 1919 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1914 dolar en yüksek de 1920 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1920 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Döviz kurlarındaki volatilite ve ons altındaki toparlanmanın etkisiyle gram altın haftaya 1594 liradan başladı. Gram altın gün içinde en düşük 1573 lira, en yüksek de 1611 lirayı gördü. Şu sıralar 1606 liradan işlem görüyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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