Altın fiyatlarında son durum! Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken; altın yatırımcısının bu haftaki en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında piyasalara vereceği mesajlar olacak. Fed toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı basın toplantısı da kritik önemde olacak. Küresel piyasalar Fed toplantısında, varlık alımlarının azaltılması ve geçtiğimiz 13 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyon ile ilgili bir aksiyon alınıp alınmayacağı konularını öncelikli olarak takip edecek.

Bu hafta ons altında yukarı yönlü hareketlerin kuvvetlenmesi için 1816 dolar ve 1821 dolar seviyelerinin geçilmesinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, gram altında ise 500 TL altındaki seviyelerin alım fırsatı olduğunu belirtti.

Gram altın fiyatları, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olan haftayı Asya piyasalarında gördüğü işlemlerle 495 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 500 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 501,55 lira seviyesini, en düşük ise 494,22 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.03 itibarıyla yüzde 0.99 oranında yükselişle 500,25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 347 liradan satılıyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1811 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1798 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.35 oranında yükselişle 1808 dolardan işlem gördü.

28 TEMMUZ ALTIN İÇİN KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi





6 Temmuz’dan bu yana ons altında oldukça yatay bir hareket yapısı izliyoruz. Bu süreçte ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.13’e kadar düşüş göstermesine rağmen, ons altın yukarı gidemedi. Faizler mevcut durumda yüzde 1.23 civarında seyrediyor. Düşen faizlere rağmen altın fiyatlarının yukarı gidememesi korelasyon bozukluğuna işaret ediyor.

28 Temmuz Fed toplantısı hem ons altın hem de tüm enstrümanlar için kritik olacaktır. ABD’de sert yükselen enflasyonun ardından Fed’in bir aksiyon alıp almayacağı merak konusu. Her ne kadar Fed Başkanı Powell, tapering (varlık alımlarının azaltılması) için daha zamanları olduğunu söylese de enflasyon konusunda bir adım atmamaları durumunda ileriki süreçlerde daha büyük sorun yaşayabilirler. Japonya, Kanada ve Yeni Zelanda Merkez Bankaları geçtiğimiz haftalarda piyasadaki desteklerini azalttıklarını açıklamışlardı. Fed’den tapering sinyali gelmesi durumunda küresel bazda risk iştahı azalabilir. Artan faizler ve güçlenen dolar endeksi ise, emtialar üzerinde baskıya neden olabilir. Tapering sinyali gelmemesi durumunda piyasalar biraz rahatlayacaktır ancak gözler enflasyon verilerinde olacaktır. Enflasyondaki seyre göre bir sonraki toplantı için yeni beklentiler oluşacaktır.

Şunu da eklemek gerekiyor. Son dönemde Asya ve Avrupa’da delta varyantı endişeleri bir hayli arttı. Fakat bu durumun henüz piyasalar üzerinde net bir etkisinin olmadığını görmekteyiz. İlerleyen süreçte ülkeler yeniden kapanmalara giderse o zaman fiyatlara etkisi olabilir. Şimdilik bu durum piyasalar için ikinci planda yer alıyor. Yine de temkinli olmakta fayda olacaktır.

Gram altında da bir süredir yataylık söz konusu. Hem ons altın hem de dolar kurundaki yataylık gram altında da yataylığa neden oluyor. Dolar kurunda 8.50 TL üzerindeki tutunmalarda yeniden alımlar canlanabilir. Fakat 8.80 TL geçilmediği sürece önemli bir hareket beklemiyoruz. Dolar kurunun yukarı, ons altının aşağı yönde potansiyelinin olduğunu düşünürsek gram altın için net bir sinyal olmadığını söyleyebiliriz. Kısa vadede 502 TL üzeri pozitif olacaktır. Aşağıda 470/480 TL bölgesine doğru olası geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

ALTINDA YUKARI HAREKETİ SON ÇEYREKTE BEKLİYORUM

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





Bu hafta ons altın fiyatı açısından en belirleyici etken, çarşamba günü Fed faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması olacak. Ana temasının enflasyon ve istihdam piyasası olacağını tahmin ettiğim Powell’ın basın açıklaması sonrasında hem ons altında hem de piyasadaki diğer fiyatlamalarda sert oynaklıklar meydana gelmesine dair bir beklentim yok. Asıl önemle beklediğim Fed toplantısı, açıkçası eylül ayında ekonomik projeksiyonların sunumunu da içeren toplantı olacak.

Bu haftaya dönecek olursak ons altında yukarı yöndeki hareketlerin kuvvetlenmesinde 1816 dolar ve 1821 dolar seviyelerinin geçilmesini önemsiyorum. Dolar endeksi ile negatif korelasyonu ABD 10 yıllıklarına göre daha ağır basan ons altın fiyatının artacak olmasındaki en önemli faktör enflasyondan korunma yönündeki hareketler olacaktır. Henüz bu hareketleri görmeye başlamadık.

Bu haftaki basın açıklamasında Fed Başkanı Powell’ın yine her ne kadar enflasyonda geçiciliğe vurgu yapması bekleniyor olsa da piyasadaki kanaat tam olarak bu yönde oturmadı. Eğer piyasalar enflasyondan korunma yönünde bir tavır içine bürünürse bu durum ons altını destekler nitelikte olacaktır. Bunu da yukarıda bahsettiğim seviyeler üzerindeki hareketler gösterecek. Aşağıda ise 1790 dolar seviyesinde oluşan önemli bir destek var. Temmuz ayında burası kuvvetli bir destek olarak çalıştı. Ons altın yukarı hareketini yapmak istiyor ve bu hareketin gelmesini de özellikle son çeyrek içerisinde bekliyorum.

Gram altın tarafında ise hem ons altın hem de dolar/TL kurunun yatay hareketini yukarı yönde kırması sonucunda 525TL-535TL seviyelerini göreceğimizi düşündüğüm için 500TL altındaki seviyelerin gram altın tarafta alım fırsatları barındırdığını düşünüyorum.

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