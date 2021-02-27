Altın fiyatlarında son durum… Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın 694 liradan satılırken, 673 liradan geri alınıyor.
Yarım altın 1380 liradan işlem görürken, 1345 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını 2732 liradan işlem görürken, 2.682 liradan geri alınıyor.
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ABD'deki tahvil artışı sonrası dolar kurunun yanı sıra altın fiyatları da hareketlendi. Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören gram altın yeniden 400 TL’nin üzerini gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları Türkiye piyasalarının tatil olduğu cumartesi günü 26 Şubat tarihli kapanıştaki verileri gösteriyor. Dün Türkiye piyasalarının açılış saatinde 421 TL'den işlem gören gram altın, kapanış saatine doğru yeniden düşüş eğilimine geçti. Gram altın bir önceki güne göre 1,48 düşüşle 412 TL oldu.
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da 412,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 413 liradan, 2 bin 721 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 742 liradan, 378 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 382 liradan, 2 bin 659 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 679 liradan, bin 330 liradan alınan Yarım Ziynet bin 340 liradan ve 665 liradan alınan Çeyrek Ziynet 670 liradan satıldı.