Altın fiyatlarında son durum… Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Sene başından bu yana corona virüs salgınının yarattığı belirsizlikle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları, aşı çalışmalarıyla birlikte düşüş eğilimi göstermeye başladı. Altın yatırımlarını en doğru şekilde şekilde değerlendirmek isteyenler, altının alış-satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Gram altın 458 liradan işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın bugün 742,60 liradan alınıyor, 750,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın bugün 1.485,30 liradan alınıyor, 1.499,60 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını 3.024,00 liradan alınıyor, 3.070,00 liradan satılıyor.



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25 ARALIK KAPANIŞ ALTIN FİYATLARI



İstanbul Kapalıçarşı'da 458,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,80 liradan, 3 bin 22 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 43 liradan, 418,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422,30 liradan, 2 bin 953 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 973 liradan, bin 477 liradan alınan Yarım Ziynet bin 487 liradan ve 738 liradan alınan Çeyrek Ziynet 743 liradan satıldı.



Geçen hangi yatırım aracı kazandırdı?



Para piyasalarında geride bıraktığımız hafta altın, dolar, euro kaybettirirken kazandıran Borsa İstanbul oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.



BIST 100 endeksi, en düşük 1.368,58, en yüksek 1.438,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,26 artarak 1.426,03 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 743,00 liraya düştü.



ABD doları yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 liraya, avro da yüzde 1,64 azalarak 9,2160 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.