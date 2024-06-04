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Altın fiyatlarında son durum

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında son durum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 07:34

Küresel piyasalarda altın fiyatları durgun seyre devam ediyor. Ons altın 2350 doların altına sarktı.

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Altın fiyatları büyük merkez bankalarının faiz tarafında vereceği karara odaklandı. ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine odaklanan altın durgun seyre yöneldi.

Ons altın güne 2350 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2343 dolar, en yüksek de 2352 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2347 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2431 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2421 lira, en yüksek de 2435 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralar 2429 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2419 liradan alınırken 2436 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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