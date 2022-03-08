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Altın fiyatlarında son durum

#Altın Fiyatları#Gram Altın#Ons Altın
Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı, jeopolitik riskin yükselmesiyle 20 ayın zirvesini yenilerken; altının gram fiyatı da değer kazancında ilerliyor. Uzmanlar, Ukrayna savaşı ile ilgili olumlu bir haberin gelmemesi halinde ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişi sürmesini bekliyor.

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Altının ons fiyatı 4 iş günü aralıksız yükselişini sürdürürken; bugünkü işlemlerde 2020 dolara kadar yükseldi. Ons altın böylelikle, Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar ile gördüğü tarihi rekor seviyesinden sonra en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Altın fiyatlarının yükselişinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta endişelerin yükselmesi ve küresel enflasyonist baskının artması öne çıkıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Rusya’dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların daha da artması halinde 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç seviyesi şu anda görülmüyor” şeklinde değerlendirdi.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 2020 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1981 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 1,05 oranında yükselişle 2017 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN DEĞER KAZANCINDA

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkiyle 941 liranın üzerini görerek geçtiğimiz 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Aralıksız 7 gündür değer kazancını sürdüren altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 941,63 lira seviyesini, en düşük ise 916,40 lira seviyesini görürken; saat 10:30 itibarıyla yüzde 1,79 oranında yükselişle 938,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 131 liradan satılıyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 915 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 924 lira seviyeden başlamıştı.

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#Altın Fiyatları#Gram Altın#Ons Altın

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