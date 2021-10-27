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Altın fiyatlarında son durum

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında son durum

Çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını 3.652 liradan satılıyor. Gram altın ise 544 liradan alıcı buluyor.

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 545 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 551 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 545,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını da 3.652 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti

Bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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