Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 527,2 liradan tamamladı.



Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 525,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 861 lira, Cumhuriyet altını da 3.518 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 1.897 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, dolar endeksinde devam eden yukarı yönlü seyir ile birlikte ABD'nin 10 yıllık faizinin yüzde 1,60 seviyesinin altına gerilemesinin, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.



Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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