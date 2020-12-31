Altın fiyatlarında son durum

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 449,6 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 450,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2.995 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.893 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, yeni yıl tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olması sonucu altının ons fiyatında yatay bir seyrin hakim olduğunu söyledi.



Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.