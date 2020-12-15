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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında son durum
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 464,4 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 461,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 464,4 liradan işlem
görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.111 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.843 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bazı ülkelerde ek kısıtlamaların getirilmesinin risk algısını görece artırdığını ve altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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