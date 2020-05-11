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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.05.2020 - 07:53,Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından sakin seyre yöneldi.

Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta dolar tarafındaki volatiliteyle birlikte sıçrama yapan gram altın sabah saatlerinde 389 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gün içinde gram altın en düşük 386.9 lira, en yüksek 391 lira seviyesini gördü.

Ons altın 1705 dolar seviyesinde bulunuyor. 

Çeyrek altın ise 642 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

 

 

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