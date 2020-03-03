Altın fiyatlarında son durum

Gram altında kayıplar görülmeye başlandı. 24 Şubat’ta tarihi zirvesi olan 334 lirayı gören gram altın bugün 313 liraya kadar geriledi. Gün içinde en düşük 313.8 lirayı gören gram altın en yüksek de 318.5 lira seviyesini test etti. Saat 08:10'da gram altın 318 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın ise 1600 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Coronavirüs ve jeopolitik risklerin ortaya çıkması yatırımcılar tarafından güvenli liman olan altına ilgiyi artırmıştı. Coronavirüse ilişkin aşının bulunması ve ölümlerin azalmasına yönelik beklentiler altın fiyatlarında gerilmeye neden oluyor.