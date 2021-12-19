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Altın fiyatlarında son durum! 2022 ve 2023 için önemli açıklama

#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın Ne Kadar#Son Dakika
Altın fiyatlarında son durum 2022 ve 2023 için önemli açıklama

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yükseliş trendinde ilerlerken haftanın son günü ne durumda? Küresel çapta tahminler neler? İşte altın fiyatları ve detaylar...

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Haftanın son gününde altın piyasasında yükseliş devam ediyor. Gram altın 1000 TL seviyesine yaklaşırken, çeyrek altın 1500 TL'yi aştı. Öte yandan tam altın ise alışta 6.235,01 TL ve satışta ise 6.361,67 TL'den işlem görüyor.

Yarım altın fiyatı alış için 3 bin 98 TL, satış için 3 bin 189 TL olarak belirlenirken, ata altında durum alış için 6 bin 467 TL ve satış için 6 bin 559 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını alış için 6 bin 459 TL, satış için 6 bin 557 TL'yken, altının onsu ise 1.797,68 dolardan işlem görüyor.

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1500 TL'Yİ AŞTI

Gram altın fiyatları 19 Aralık Pazar günü kaydedilen güncel verilere göre 969 lira alış ve 978 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları ise güncel verilere göre 1500 TL'yi aştı. Çeyrek altın 1525 lira alış ve 1559 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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ÖNEMLİ ALTIN TAHMİNİ

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ABN Amro'daki stratejisiter, altın fiyatı görünümünün olumsuz ilerleyeceğini ifade etti. 2022 sonu tahminleri ons başına 1.500 dolar ve 2023 sonu için ons başına 1.300 dolar olarak güncellendi. Stratejistler, "2022 ve 2023'te daha düşük altın fiyatları beklemeye devam ediyoruz. 2022'nin sonu için tahminimiz ons başına 1.500 dolar ve 2023 sonunda ons başına 1.300 dolar" açıklamasında bulundu.

Ayrıca açıklamada, “ABD 2 yıllık reel getirilerinin artmasını bekliyoruz. Burada iki dinamik var. İlk olarak, 2 yıllık ABD Hazine getirisinin piyasaların şu anda beklediğinden biraz daha fazla artmasını bekliyoruz. Ayrıca enflasyonist baskıların hafifleyeceğini düşünüyoruz. Bu, 2 yıllık daha yüksek ABD reel getirileri ile sonuçlanıyor ve bu da ileriye dönük altın fiyatlarına ağırlık verecek” dendi. Güçlü doların altındaki düşüşü beraberinde getireceği de ifade edildi.

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