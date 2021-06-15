Altın fiyatlarında seyir tersine mi dönüyor?

Altın fiyatları, dün ons altın ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle 17 Mayıs tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 514,53 lira seviyesini, en düşük ise 506,11 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken, saat 12.37 itibarıyla yüzde 1.03 oranında yükselişle 513.34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 382 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 504 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 508 lira seviyesinden başlamıştı.

NATO Zirvesinde, liderlerin Çin'e yönelik yaptığı açıklamalar risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklerken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1869 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1858 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.08 oranında düşüşle 1864 dolardan işlem gördü.

ALTININ SEYRİNİN İPUÇLARI BELLİ OLUYOR!

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın yatırımcısı, para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları için Fed toplantısını bekliyor. Daha hızlı büyüme ve enflasyon nedeniyle Fed’in ilerleyen dönemde sıkılaşmayı değerlendirmesi muhtemel, ancak enflasyonun açılmayla ilgili kalemlerden gelen etkiyle geçici bir artış gösterdiği düşüncesi Merkez Bankası’nda şu anda baz olan görüş ve bu nedenle yarınki toplantıda bununla alakalı bir zaman çizelgesi öngörülmüyor.

Enflasyonda, arz sıkıntısı kaynaklı emtia rallisinin yayılma efektine ilişkin bulguların katılığa sebep olması gibi bir etmen ise, Fed’i daha fazla harekete zorlayabilir. 10 yıllıklar yüzde 1,42’ye kadar düşmüştü, yukarı hamleyi biraz yaptı ve şu an stabil. Yüzde 1,70’lerin üzeri zorlansaydı piyasa Fed’i zorluyor diyebilirdik, ancak şu an duruş mevcut şartlarla kanıksanmış görünüyor.

Bugün perakende satışlar açıklanacak, açılmayla ilgili talep gören kalemlerin soğuması için burada da aylık bazda soğuma görmemiz gerekiyor. Ancak asıl etkinin maliyet kanalından gelmesi hala daha olası, sıkı arz koşullarında yüksek talep enflasyonda problematikliğe neden olabilir. Enflasyonda Volcker dönemine benzer niteliklerde bir yükseklik görme konusunda daha fazla kanıta ve sürekliliğe ihtiyaç var.

Bu nedenle haziran toplantısı Fed’in iletişim anlamında ortada kalacağı ve ilave aksiyonel bir tutuma girmeyeceği bir etkinlik olarak öngörülüyor. Nokta grafiği ise, Fed başkanlarının faiz öngörülerini yansıtması bakımından zaman çizelgesi konusunda nereye gitmekte olduğumuzu daha net gösterebilir. Medyan beklenti 2023 yılını işaret etmekle beraber, kaç noktanın 2022 içerisine kayacağına bakacağız.

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