Altın fiyatlarında sert düşüş! Yatırımcılara önemli tavsiyeler

Altın fiyatları küresel piyasalarda gerilemeye devam ediyor. Ons altın fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki gerileme gram altın fiyatlarını aşağı çekti. Gram altın Kasım ayında 540 lira ile tarihi yüksek seviyesini görmüştü. Kasım ayından sonra düşüş eğilimi başladı. Dün (04/02/2021) 408.7 lira seviyesine geriledi ve 22 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Gram altın haftaya 433 liradan başlamış, 439 lira seviyesine kadar yükselmişti. 408 liraya kadar gerileyen gram altın bir hafta içinde 31 lira düşmüş oldu. Bu da yüzde 7 oranında kayba karşılık geliyor.

ONS ALTINDA SERT HAREKET

Haftaya 1844 dolardan başlayan ons altın dün itibariyle 1785 dolara kadar geriledi. 59 dolarlık gerileme ve dolar kurundaki düşüşle birlikte gram altın fiyatları olumsuz etkilendi. Bir süredir dalgalı seyreden ons altın 7 Ağustos’ta 2075 dolar ile tarihi yüksek seviyesine çıkmıştı.

DOLARDA DA GERİLEME SÜRÜYOR

Dolar haftaya 7.31 lira seviyesinden başladı. Bu hafta gördüğü en yüksek değer olan 7.31 lira seviyesinden en düşük 7.09 lira seviyesine kadar geriledi. Bir haftada yaklaşık olarak yüzde 3 oranında gerileme yaşadı.

ENVER ERKAN – TERA MENKUL

Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF’lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed’in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız.

YUSUF TOPÇU - INVESTAZ ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ

Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı %20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları $30’a kadar yükseldikten sonra hızla $26’ya kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda.

ABD senatosunda 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi müzakereleri sürerken altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Teknik görünümünde kısa vadeli dip noktalarına dün ulaşan ons altında düzeltmenin devamı olacak mı sorusu önümüzdeki hafta cevaplanacak. Gram altın tarafında ise uzun süredir devam eden TL’nin değer kazancı fiyatları 412’ye kadar getirdi. TL’deki değer artışının orta vadede devam edeceği beklentisinin olduğu bir ortamda gram altın fiyatı üzerindeki baskı da tepki alımlarıyla karşılaşılsa da devam edecektir.

EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM

Ons altın dün 1785 dolar seviyesine kadar gevşedi. ABD hazine tahvilleri ve Dolardaki yükseliş, altının bu hareketini tetiklerken, gümüşteki geri çekilmede altın negatif olarak yorumlandı. Bu sabaha baktığımızda, altın ve gümüşte tepki alımları izleniyor. Bu sabah dolar çok güçlü değil ve emtialar dünkü düşüşün ardından teknik olarak biraz soluklanıyor ve kayıplarını toparlıyor. Ancak genel resimde çok güçlü bir görünüm yok. Altında oynaklık sürüyor. Piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Dün akşam ABD borsalarında yüzde 1’in üzerinde pozitif kapanışlar görüldü. ABD’de açıklanan şirket bilançolarının piyasaları tatmin etmesi, haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvuru verilerinin Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ve salgınla ilgili bu hafta yeni bir gelişmenin bulunmaması, teşvik paketi görüşmelerinin sürüyor olması da eklenince, piyasalar olumlu fiyatlanmış durumda. Ancak ons altına baktığımda, son günlerde 1900$ üzerine doğru tepkisinde zorlanıyordu. Yatay ve sıkışık bir görünüm var. Ve yukarıda bahsettiğim gelişmeler doğrultusunda, altında aşağı yönlü bir eğim oluştu. Gümüş’te de son günlerdeki sert yükselişin ardından aşağı yönlü hareketin oluşmasıyla, bu durum altın üzerinde de baskı yarattı. Kısacası piyasada şimdilik altın negatif bir fiyatlama var. Günün geri kalanında, ABD borsaları, teşvik paketine dair söylemler ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Teknikte, ons altın bugün 1792$ seviyesinden aldığı destekle yukarı yönde hareketini gerçekleştiriyor. Altın için 1805 dolar - 1819 dolar direnç alanları ve altın bu direnç alanlarını aşmakta zorlandığı takdirde yükselişinde başarısız kalabilir. Buna karşın, 1785 dolar - 1775 dolar - 1758 dolar destek noktaları olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcıları, Dolar/TL ve ons altındaki gevşemenin etkisiyle gram altında da bir düşüş oluştu. Spot piyasada gram altın şu sıralarda 410 TL seviyesinde ve hafif satıcılı. Gram altın için mevcut pozisyonlarınızı bir süre daha koruyabilirsiniz. İlave pozisyonlar için 410 TL altındaki bölgeler temkinli olmak şartıyla düşünülebilir. Küresel piyasalarda volatilite yüksek olduğu için stratejilerinizi belirlerken çok dikkatli olmanızı öneriyorum.

CEM TÖZDE - ATA YATIRIM DİREKTÖRÜ

Dün altında güçlü bir geri çekilme yaşanırken yükselen ABD tahvil faizleri, global olarak güçlenen dolar ve aşı kullanımında artmaya devam eden rakamlar altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan ana sebeplerdi. Ons altında 1800 doların kırılması ile birlikte Kasım 2020 sonunda görülen 1765 dolar seviyesi tekrar hedeflenecek gibi durmakta. Böyle bir senaryoda kurdaki gerileme potansiyeli de dikkate alındığında gram altın 400 TL’nin altını görecek diye düşünmekteyiz. 2020 yılının gözde yatırım araçlarından biri olan altın 2021 yılında yatırımcılarını üzebilir. Keza, aşı kullanımı ile birlikte ekonomilerde toparlanma ve azalan belirsizliklere ek olarak yükselmeye aday ABD tahvil faizleri, ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek gibi durmakta.

ESRA UZUN - İNTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCISI

Ons altın dünya genelinde gerçekleşen aşılama çalışmaları, ABD'de teşvik paketi konusunda kaydedilen olumlu gelişmeler ve makro verilerin de pozitif seyri ile zayıflıyor. Hızla yükselerek 1.10 seviyesi üzerine yerleşen ABD tahvil faizleri de ons altındaki gerilemeye destek oluyor. Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek işlemler hakim. ABD'de endeksler geçtiğimiz hafta yaptıkları düzeltme serisini geride bırakırken dün itibariyle S&P500 endeksi rekor tazeledi. Gelişmelerle beraber ons altın, dün önce 1818 seviyesinde bulunan desteği, sonrasında da 1810 seviyesindeki 50 haftalık ortalamayı aşağı yönde kırarak 1784 seviyesine kadar geriledi. Yön tayin edici nitelikteki 50 haftalık ortalamanın aşağı yönde kırılması değerli metalin aşağı yönlü eğilimini onaylayıcı nitelikte oldu. 50 haftalık ortalamanın altında kapanış gerçekleştirmesi halinde ons altındaki zayıf seyrin sürmesi beklenebilir. Alçalan trend içerisindeki değerli metalde ana strateji yükselişlerde satış yönlü durulması olabilir. Aşağıda 1774 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın ons altının tekrar 50 haftalık ortalaması üzerine yerleşmesi halinde pozisyonsuz beklemek faydalı olabilir. Günlük teknik göstergelerin de üzerindeki seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyonlar denenebilir. Şimdilik yukarı yönlü pozisyonlar riskli görünüyor. Piyasalarda, teşvik paketi ve aşı çalışmaları ile ilgili olumsuz bir haber akışı gelmedikçe ons altında aşağı yönlü eğilimin sürmesi bekleniyor.

Ons altındaki geri çekilmeye ek olarak Dolar/TL kurunun da aşağı yönlü eğilimde olması gram altındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Gram altında 422 seviyesinin altındaki seyirlerin sürmesi halinde zayıf teknik görünüm sürecektir. Gram altın için yükselişler satış fırsatı olabilir.

RIDVAN BAŞTÜRK - ÖZEL FON YÖNETİCİSİ

Fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, "Ons altın teknik olarak negatif taraftadır. Bu hafta 100 dolar düştü. Bunun illaki bir tepki yükselişi olur. Gördüğüm aşağıdaki kritik seviye 1770'tir. Düşüşlerde oralardan toparlanma için bakılabilir." dedi.

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