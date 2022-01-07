Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte son durum

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Altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri görülüyor. Küresel piyasalardaki enflasyonun bastırılması için merkez bankalarının faiz artırım hamlesinde bulunması, Fed'in faiz artırma hamlesinin yaklaşması ve koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması piyasalarda endişeye neden oldu.

Piyasalarda en büyük etken ise son günlerde Fed oluyor. Fed'in faiz artırmasının yaklaşması altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Güne 1788 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1787 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesini gördü. Saat 08:32 itibarıyla 1791 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da denge bulmaya çalışıyor. Döviz kurlarındaki hareketle yön bulmaya çalışan gram altın güne 794 liradan başladı. Gün içinde en düşük 791.2 lira, en yüksek de 800.6 lirayı gördü. Saat 08:33 itibarıyla 795.4 lira seviyesinde işlem görüyor.

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ALTINDA BASKI VAR

Ikon Menkul, altın fiyatları için değerlendirme bulundu. İşte o analiz:

AUUSD – ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, sarı metalde baskı kuruyor

ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.7’in üzerine çıkmasıyla birlikte, bir süredir devam eden baskı son günlerde arttı ve tekrar 200 günlük ortalamanın altına geri çekildi. 1795 seviyesinin hemen altında fiyatlanan sarı metal, 1795’in altında baskı görebilir.

İlerleyen zamanda ABD 10 yıllık tahvilinin olası yükselişi, sarı metaldeki baskıyı daha da arttırabilir. Bu noktada FED’in de şahin dilini sertleştirdiğini hatırlatmak isteriz. Faiz artış beklentilerinin erkene çekilmesi ve artık bilanço daraltımının konuşulmaya başlanması sarı metal için baskı oluşturan detaylar. Bu tarafta olası bir güçlenme ya da yumuşama sarı metal fiyatlaması üzerinde şüphesiz etkili olacaktır.

Destekler: 1781 – 1765 – 1748

Dirençler: 1795 – 1812 – 1832