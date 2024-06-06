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Altın fiyatlarında neler oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında neler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:57

Altın fiyatları merkez bankalarından gelecek faiz aksiyonuyla hareket etmeye çalışırken son zamanlarda düşüş eğrisi güç kazandı.

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Altın fiyatları dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Merkez bankalarının faizi yüksek tutma tutumu ve faiz indirimleri için enflasyonda güçlü düşüş beklemeleri nedeniyle altın bir süredir düşüş grafiği sergiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'ndan bugün faiz indirimi bekleniyor. AMB'nin faiz indirimi olasılığını fiyatlayan ons altın hafif prim kazandı.

Ons altın güne 2355 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2354 dolar, en yüksek de 2375 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2368 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın güne 2441 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2436 lira, en yüksek de 2467 lira görüldü. Şu sıralar 2460 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2463 liradan alınırken 2481 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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