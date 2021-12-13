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HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatlarında kritik eşik! Fed toplantısı bekleniyor

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında kritik eşik Fed toplantısı bekleniyor

Altın fiyatları ons bazında düşüş gösterse de yurt içinde gram bazında güçlenmesini sürdürüyor. Gram atlın 800 lira seviyesine yaklaştı. Fed'in bu hafta yapacağı faiz toplantısı altının yön bulması açısından büyük önem arz ediyor.

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Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla uğraşırken bu hafta merkez bankalarının faiz kararlar öne çıkmaya başladı.

Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına hazırlanırken ABD'de ise hem faiz hem de tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik hareketlenme devam ediyor.

ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz aylarda tahvil alımlarını azaltma kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu.

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ABD'de yükselen enflasyonun önüne geçmek için Fed daha erken aksiyon alarak faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fed'in faiz artırımını yapmasıyla birlikte ons altın tarafında düşüş beklentisi ortaya çıkıyor.

39 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYON VERİSİ

ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış yaşadı.. Bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi.

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ONS ALTIN GÜÇ KAYBINDA

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Bir süredir 1800 dolar sınırında işlem gören ons altın hafif düşüş eğilimi göstermeye başladı. Küresel enflasyondaki yükseliş ons altındaki destek seviyelerinin artmasına neden oluyor.
Haftaya 1782 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1781 dolar, en yüksek de 1788 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları ise döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle güçlü duruşunu sürdürüyor. Gram altın güne 795.9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 793.8 lira, en yüksek de 797.1 lira seviyesini gördü.

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NEGATİF BASKI DEVAM EDEBİLİR

Ikon Menkul, altın fiyatları için değerlendirmede bulundu. Kuurluş 200 günlük ortalamanın 1795 dolar direncinde sınırlı kaldığını açıkladı.

İşte Ikon Menkul'un değerlendirmesi:

XAUUSD – 200 günlük ortalama altında negatif baskı devam edebilir…

Sarı metal 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ve tepkiler 1795 direncinde sınırlı kalıyor. Ek olarak 1680’den gelen uptrend çizgisinin altında da kalmaya devam ediyor.

Bu gece Asya seansında 200 günlük ortalamaya doğru hafif bir tepki verdi. Bu ortalamayı ve/veya 1795 direncini günlük mumlar ile aşarsa yeniden bir toparlanma işareti verebilir. Ancak bu bölge altında kaldıkça negatif yönlü eğilimin sürmesi öngörülebilir.

Destekler: 1765 – 1748 – 1722

Dirençler: 1795 – 1810 – 1832

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#Altın#Emtia#Fiyat

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