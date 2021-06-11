Altın fiyatlarında hareketli seyir! Rüzgar tersine mi dönüyor?

Altın yatırımcılarının gözü, dün açıklanan ABD enflasyon verisinde olurken; kritik veri sonrası ons altın fiyatları ılımlı pozitif bir harekete sahne oldu. ABD enflasyon verisi yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde ve 2008 küresel finans krizi sonrası en yüksek orana ulaşırken; gelen manşet verinin alt kalemlerindeki veriler bu yükselişin ‘geçici’ olacağına işaret etti.

Gram altın fiyatları da buna bağlı olarak dalgalanırken; bugün dolar kurunda yaşanan yüzde 1’in üzerinde düşüşün etkisiyle geriliyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 512 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 515 lira seviyesinden başladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, dolar kurunda yaşanan düşüşe ons altınında katılmasıyla 505,78 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 516,38 lira seviyesini görürken; saat 11.19 itibarıyla yüzde 1.35 oranında düşüşle 507,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 453 liradan satılıyor.

Ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki gerileme ons altın fiyatını desteklerken; altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1903 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1895 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.10 oranında düşüşle 1896 dolardan işlem gördü.

ALTININ YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Bu haftaya damgasını vuran gelişme doların ülkemizde yüzde 4'ü aşan değer kaybı oldu. Bu gram altına da direkt yansıdı ve benzer oranda bir kaybı bu cephede de gördük. 8,10-8,20 TL bandında etkili olma şansına sahip bir desteğe sahip olan Dolar/TL özelindeki seyir gram altın üzerinde de belirleyici olmaya devam edecektir. Dolar bazında ise altın 1900 doları aşmakta zorlanıyor. Bu cephede yaz aylarında 1700 doların yeniden test edilmesi potansiyel bir risk ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önemli ölçüde ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlara bağlı.

ALTINDA YENİ REKORLAR GELİR Mİ?

Yusuf Topçu - Marbaş Menkul Araştırma Müdürü

Ons altın mart ayı sonundan beri devam eden yükselişine 1900 dolar seviyelerinde ara vermiş görünüyor. Bu zaman zarfında ABD enflasyonundaki artış altın fiyatlarını yukarı taşırken, merkez bankalarının finansal varlık alımları programlarını yavaşlatma tartışmaları da altın ve diğer birçok emtia fiyatındaki ralliyi bir süreliğine durdurmuş oldu.

ABD’de TÜFE nisan ayında yüzde 4,2 ve mayıs ayında yüzde 5 olarak açıklandı. Yüzde 5 olan tüketici fiyat endeksi yükselişi son 13 yılın en yüksek seviyesine gelmiş durumda. 2008 krizi seviyelerine ulaşan ABD’deki TÜFE için Fed ‘geçici’ ifadesini kullanmaya devam ediyor. Piyasalarda oluşan fiyatlamalar geçici enflasyon senaryosunun satın alındığını gösteriyor. Petrol ve doğalgazı dışarıda tutarsak neredeyse tüm emtia gruplarındaki yükselişin son zamanlarda büyük oranda durulması da bu temayı kuvvetlendiriyor. Kereste başta olmak üzere bakır, paladyum, ve bazı gıda grubu emtiaları rekor tazelemeyi bırakarak durdurulamayan rallilerine en azından ara vermiş durumda. Şu an için birçok emtiada tarihi zirvelerinden yüzde 5 ila yüzde 30 arası düzeltme mevcut.

Altın da eski tarihi zirvesi 2077 dolar seviyesine olan yolculuğuna ara vermiş durumda. 1900 doların önce aşağıya kıran sarı metal tekrar bu seviyeye geri geldi. Bazı analistler yüzde 5’e yükselen ABD enflasyonu ile altının yeni rekorlar kırmasını bekliyordu. Ancak pandemi sonrası devam eden ultra gevşek para politikalarının 2021’in devamında kademeli olarak azaltılacağı tartışması altını şimdilik buralarda tutan gündem. Fed en son 2018’de bilançosunda normalleşmeye gittiğinde tüm piyasalarda kasırga çıkmıştı. Bu sefer daha da hassas olmak durumundalar. Para politikasında normalleşme için beklenilen her gün altın fiyatını bu seviyelerde tutmanın daha da zor olacağı anlamına geliyor.

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