Altın fiyatlarında gerileme yaşandı

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Küresel piyasalarda ons altın 1814 dolar direncini aşamadı. Doların önde gelen para birimleri karşısında değer kazanmasıyla birlikte ons altın 1800 dolara doğru geri çekilme yaşadı. Ons altın düne göre yüzde 0.28 oranında düşüşle 1802 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTINA İLGİ VAR

Uzmanlar, cari cari yüksek enflasyon ortamında yatırımcıların altına ilgisinin devam ettiğini fakat enflasyonun kontrolden çıkma işaretleri göstermesi ve bunun Fed'i faiz artırımını hali hazırda fiyatlanandan öne çekmeye zorlaması olasılığının altın fiyatındaki yukarı hareketi frenlediğini belirtiyorlar.

İLK DİRENÇ 1814 DOLAR

Spot altında 1814 dolar/ons ilk direnç olmaya devam ediyor. Buranın üzerinde ise 1831 dolar seviyesi bulunuyor. Aşağı hareketlerde ise ilk destek 1797 dolar/ons seviyesinde.

GRAM ALTIN DA ETKİLENDİ

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Ons altındaki düşüşle birlikte gram altın fiyatları da düşüşe geçti. İç piyasada dolardaki bir miktar geri çekilmenin de etkisinin olduğu düşüş neticesinde saat 08:41 itibarıyla gram altın 557.3 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 555.4 lira, en yüksek 558.5 lira seviyesi görüldü.