Altın fiyatlarında ‘enflasyon' yükselişi! Gözler Fed’den gelecek mesajlarda

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Dün ekonomistlerin beklentilerinin altında gelen ABD kasım ayı enflasyon verileri sonrası, piyasalarda ralli yaşandı. Enflasyondaki bu yavaşlama, en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret ederken; küresel borsa endeksleri sert yükseldi. Dolar dünyada güç kaybetti ve ABD tahvil faizleri geriledi. Altın fiyatları, ters korelasyon etkisiyle dünkü işlemlerde 1824 dolara kadar yükselerek 30 Haziran tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın da, 1093 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Şimdi piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek mesajlarda… Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık ayı toplantısı bugün sona eriyor. Fed faiz kararını Türkiye saati ile 22:00’de açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ise 22:30’da… Dün sürpriz yapan enflasyon rakamlarından sonra Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Powell’ın konuşması kritik önemde olacak. Powell’ın konuşmasında, faiz artışlarında zirveye ne zaman ulaşılacağına dair ip uçları aranacak.

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Enflasyon verisi sonrası piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, Fed’in faizleri yüzde 4,75 - yüzde 5,00 bandında bırakması bekleniyor. Bu da şubat ve mart aylarında yapılacak toplantılarda 25’er baz puanlık faiz artışına gidebileceği anlamına geliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 5,5 ayın zirvesine yükselen ons altın, bugün 1806 dolar ile 1813 dolar arasında hareket ediyor. Şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında düşüşle 1809 dolarda işlem görüyor.

Gram altın ise, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle saat 11:26 itibarıyla yüzde 0,05 oranında düşüşle 1084 lirada hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1793 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 365 liradan satılıyor.

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Fed’in bugün, ileriki toplantılara yönelik faiz artırımlarıyla ilgili şahin mesajlar vermesi halinde, piyasalarda risk iştahının düşmesi beklenebilir. Bu durum, doları dünyada güçlendirebilir ve altın fiyatlarını baskı altına sokabilir. Tam tersi bir durumda yani Fed’in artık enflasyonda yavaşlamaya geçildiğini teyit etmesi ve faiz artırımlarında frene basıldığı mesajını vermesiyle, riskli varlıklara yönelim olabilir. Bu da dolara olan talebi azaltarak, altın fiyatlarını yükseltebilir.

Ayrıca piyasalar açısından yarın, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları önemli olacak.

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2023 YILI ONS ALTIN AÇISINDAN DAHA OLUMLU OLABİLİR

Onurcan Bal - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı





2022 yılı içerisinde Fed’in agresif faiz artırımlarına bağlı olarak dolarda yaşanan güçlü değer kazanımları ons altın üzerinde baskı oluşturan ana faktör olarak takip edildi. Ancak son aylarda Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma endişelerinin yatışması ve küresel enflasyonda zirvelerin görüldüğüne dair değerlendirmeler, doların ekim ayı başından itibaren küresel çapta daha zayıf bir görünüm ortaya koymasına neden oluyor.

Dolardaki zayıflamayla birlikte ons altın cephesinde ise, kasım ayından itibaren toparlanma çabası ön plana çıkıyor. Kasım ayı başında 1600 dolarlı seviyelerden işlem gören ons altın mevcut durumda 1800 doların üzerindeki seviyeleri test ediyor. Dün ABD’de açıklanan kasım ayı TÜFE rakamı aylık bazda yüzde 0,1 oranında artış kaydederken, yıllık TÜFE yüzde 7,7 seviyesinden yüzde 7,1 seviyesine geriledi. Piyasadaki beklentiler TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,3 oranında artış kaydetmesi ve yıllık TÜFE’nin yüzde 7,3 olması yönündeydi. Ekim ayının ardından kasım ayında da beklentilerden daha fazla bir düşüş kaydeden enflasyon rakamı sonrasında dün doların değer kaybettiği ve ons altında yükselişlerin güç kazandığı görüldü.

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DOLARDAKİ RALLİNİN SONUNA MI GELİNDİ?

Fed’in agresif sıkılaşma döngüsünün geride kalması ve 2023 yılının ilk yarısında daha küçük montanlı faiz artırımlarıyla faiz artış döngüsünün sonlanacağına ilişkin beklentiler dikkate alındığında geçtiğimiz aylarda dolarda yaşanan rallinin sonuna gelindiği ve ilerleyen dönemlerde dolarda zayıflamanın öne çıkabileceği piyasadaki genel beklentiler arasında yer alıyor. Fed’in faiz artırım döngüsü devam ettiği sürece ons altında zaman zaman dalgalanmaların yaşanabileceğini düşünmekle birlikte 2023 yılının ons altın açısından daha olumlu bir yıl olabileceğini değerlendiriyoruz. Elbette bu süreçte küresel çaptaki enflasyon görünümü ile Fed başta olmak üzere merkez bankalarının kararları altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.

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Merkez bankalarının toplantılarının öne çıktığı haftada bu akşam Fed’in faiz kararı ile perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları takip edilecektir. Son dönemde Fed üyeleri ve Fed Başkanı Powell’ın yönlendirmelerini ışığında piyasalar Fed’in aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakıyor. 50 baz puanlık faiz artırımı fiyatlamaların içerisinde yer alırken, Fed toplantısının bitiminde yayınlanacak projeksiyonlar ve toplantı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar son derece kritik olacaktır.

Projeksiyonlarda FOMC üyelerinin 2023 yılında faizde öngördüğü tepe nokta ile Powell’ın ilerleyen sürece dair vereceği mesajlar ons altındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Powell’ın açıklamalarında şahin ton ağır basacak olursa ons altında gerileme, daha güvercin tonlu açıklamalar görürsek alıcılı bir fiyatlama söz konusu olabilir.

BU SEVİYELER KİRİTİK

Ons altında yükselişlerin devamında 1825 dolar – 1848 dolar – 1880 dolar ve 1900 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 1900 dolar üzerindeki tutunmalarda ise 1950 dolar ve devamında 2000 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1800 dolar altına sarkılması halinde 1780 dolar – 1765 dolar ve1730 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Gram altın cephesinde ise, son aylardaki Dolar/TL kurundaki sıkışık seyre bağlı olarak ons altındaki genel seyir etkili olmaktadır. Ons altınla ilgili paylaştığımız analiz kurdaki sıkışık seyir nedeniyle gram altın içinde baz alınabilir.

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