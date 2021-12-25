Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Fed etkili olacak mı?

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Altın fiyatları düşüşüne devam ediyor. FX Empire'ın haberine göre piyasa analisti Christopher Lewis'in tahminleri doğrultusunda ons açısından 1820 dolar seviyesinin üzerine çıkmak hala zor görünüyor.

Analist yılın son günlerinde de altının bu seyirde devam edeceğini belirtiyor. Daily FX Stratejisti Justin McQueen ise Fed'in altın üzerindeki etkisini yorumladı ve özellikle küresel enflasyon karşısında altının mücadele ettiğini belirtti.

Fed'in faiz artırımında beklentilerin öne çıkmasını değerlendiren McQueen, altının yükseliş mücadelesinin beklentiler etkisiyle devam ettiğini ifade etti.

1.000 TL SEVİYESİNDE

Altının gram fiyatı alışta 637,83 TL ve satışta 638,33 TL şeklinde açıklandı. Çeyrek altın 1.000 TL seviyesinde alış için 1.002 TL belirlenirken, satışta 1.110 TL seviyesinde.

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Öte yandan yarım altının fiyatı alışta 2 bin 4 TL ve satışta 2 bin 221 TL. Cumhuriyet altını ise 4 bin 12 TL alış fiyatına ve 4 bin 430 TL satış fiyatında seyrediyor. Altının onsu ise 1.804 dolar seviyesinde ilerliyor. Gram altın hafta başında 1000 TL seviyesinde çeyrek altın ise bin 700 TL'den işlem görüyordu.