Altın fiyatlarında 2 senaryo! İşte uzman yorumları

Altının ons fiyatı, dün beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası 1798 - 1817 dolar seviyesinde dalgalı bir seyirle hareket ederken; bugün Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunumda vereceği mesajlar ons altın fiyatları için kritik olacak. Powell’ın mesajlarında varlık alımı azaltımı ile ilgili kararlar aranacak.

ABD enflasyon verisi sonrası, altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olması beklenirken; ons altın fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1815 dolar seviyesini, en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 12.33 itibarıyla yüzde 0.36 oranında yükselişle 1814 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 503 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 504.57 lira seviyesini, en düşük ise 499,69 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.60 oranında düşüşle 503.90 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 366 liradan satılıyor.

Piyasalar, bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını, yurt içinde ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının takip edecek.

Fed Başkanı Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumda vereceği mesajlar sonrasında altın fiyatlarında hareketlilik yaşanabilir.

AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor.

ALTINDA 2 SENARYO

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü

Haziran ayında 1916 dolardan 1751 dolara kadar düşen ons altın, temmuz ayının ilk yarısında toparlandı ve 1817 dolara kadar yükseldi. Bu noktadan sonra öne çıkarılabilecek iki senaryo var; ilki Fed etkisi ile mart ayında olduğu gibi yeniden 1700 dolara gerilemesi, alternatif senaryo ise değer artışının 1900 dolar civarına kadar sürmesi.

Dün açıklanan ABD Haziran enflasyonu son derece yüksek bir gerçekleşmeye sahne oldu ve veriyi takiben ABD tahvil faizlerinde güçlü bir yükselişe şahit olduk, dolar endeksi değer kazandı. Olağan şartlarda altının da değer kaybetmesi gerekirdi ancak bu gerçeklemedi. Ben bu durumu altın adına bir dayanıklılık olarak görüyor, yaz aylarında 1900 dolar civarının yeniden test edilebileceğini düşünüyorum. Çok daha güçlü bir yükseliş söz konusu olabilir mi derseniz hayır ben bunun için erken olduğu, 2019 yılını çağrıştıran performanslara 2022 sonrasında imza atabileceği görüşündeyim.

ALTININ GÖZÜ ABD TAHVİL FAİZİNDE

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın yatırımcısı, Fed'in teşvik programının zaman çizelgesini ve beklenenden önemli ölçüde yüksek gelen ABD enflasyon verilerini tartıyor. ABD tüketici fiyat endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 arttı. Bu, yüzde 0,5'lik medyan tahminden çok daha fazla. Dolar yükselirken, 10 yıllık Hazine bonosunun getirileri, kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi. 30 yıllık ihaleye iyi talep gelmedikten sonra ise 10 yıllıkların biraz yukarı hareket ettiğini görüyoruz.

10 yıllıkların ve getiri eğrisinin durumu, altının durumunu da yakından ilgilendirecektir. Buna bağlı olarak, piyasanın enflasyon beklentileri belirleyici bir noktada duruyor. Reel getiri hareketi, değerli metallerin de konumlanmasını belirleyecektir. Fed adına, daha az teşvik uygulamasını değerlendirmede tutacağız, geçiş mekanizmasının işleme hızı altının da değişkenliğini etkileyecektir.

ALTIN YENİ BİR HİKAYE ARAYIŞI İÇERİSİNDE

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda, Delta varyantına dair endişeler gündemde kalmaya devam ediyor. Bazı ülkelerin tedbirlerini arttırdığı görülüyor. Bu endişelerin etkisi piyasalarda risk iştahının zayıflamasına neden olduğu için dün hisse senetlerinde çıkışlar izlendi. Bu sabahta ABD vadelileri ve Avrupa endekslerinde karışık seyirler görülüyor.

Dolar endeksi, 16 Haziran Fed toplantısı sonrası yönünü yukarı çevirdi ve 92,00 puan üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. Bu sabah için sınırlı kayıpla işlem görüyor ancak ana resimde geri çekilmelerde sınırlı kaldığını gözlemliyorum. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,40 çevresinde seyrediyor. Son günlerde tahvildeki düşüş, varyantlar nedeniyle ekonomilerin hızlı toparlanma ihtimalinin zayıflamasını yansıtıyor.

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı ABD TÜFE verisi sonrasında bile tahvilde ciddi bir oynaklık izlenmedi. Piyasaya ikna olmadığı için tahvilde sağlıklı bir görünüm oluşmadığını düşünüyorum. Bir süre daha kararsız seyirler devam edebilir. Tahvildeki düşüş son günlerde, ons altının 1800 dolar çevresindeki hareketini desteklemesine karşın, Dolar endeksindeki görünüm ons altını baskılamaya devam etti. Altına baktığım zaman, geri çekilmelerde sınırlı kaldığını ve ısrarla 1815 dolar üzerine doğru bir hareket içerisinde olduğunu gözlemliyorum.

Teknik tarafa geçmeden önce temel hikayesine baktığım zaman aslında yeni bir gelişme yok. Altın yeni bir hikaye arayışı içerisinde ve bir süredir kararsız seyrediyor. Fed belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bugün, Fed Başkanı Powell’ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı sunum bekleniyor. Sürpriz ifadeler çok beklemiyorum ama hassas bir dönemde olduğumuz için olası bir söylem, fiyatlarda oynaklığa neden olabilir.

Teknik için 200 günlük üssel ortalaması 1807 dolar seviyesinden geçiyor ve gün içi destek noktası olabilir. Yukarıda da 200 günlük basit ortalamasının geçtiği 1826 dolar direnci bulunuyor. Şimdilik ons altın 1807-1826 dolar aralığında izleniyor ve bu aralığın alt bandını sık ihlal edebiliyor. Yön arayışı içerisinde olması nedeniyle bu açıdan teknik hala güçlü olamıyor.

Özellikle 1800 dolar seviyesinin altına doğru bir eğim devamı durumunda 1795 – 1782 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir. Net bir yönden bahsetmek bence hala zor. Özellikle yukarı yönde bir eğim içerisinde olmasına karşın ilk etapta 1826 dolar direnci ve sonrasında 1837 dolar dirençlerinin üzerinde günlük kapanışlar görülmesi gerekiyor ki, altında kademeli bir şekilde toparlanma izleyebilelim. Bu oluşmadığı sürece yükselişlerin “tepki yükselişi” olarak yorumlanması mümkün. Geri çekilmeler için bahsettiğim 1795-1782 dolar desteklerinin altında asıl önemli alan 1750-1760 dolar bölgesi çünkü geçtiğimiz günlerde buralardan destek bulmuştu.

Bu açıdan değerlendirdiğim zaman, bu desteklere kadar olası bir satış panik yaratmamalı asıl bu desteklerin altında kapanışlar, satışların daha da devam etmesine neden olabilir. Bu seviyeler karşısında, altının bir süre daha kararsız görünümünün devam edebileceğini düşünüyorum. Gram altında, 505 TL en yakın direnci olarak görülüyor. Bu direncin üzerinde 508,60 TL direnci izlenebilir. 500 TL altında seyirlerde 498,00 TL ve 495,00 TL destek noktaları olarak bulunuyor. Altında 500,00 TL altında güçlü kapanışlar olmadıkça geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz.

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