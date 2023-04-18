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Altın fiyatlarına Fed yöneticisi etkisi... Rüzgar kısa sürdü

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarına Fed yöneticisi etkisi... Rüzgar kısa sürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 17:08

St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz artırımlarının devam etmesinin menfaatlerine olacağına dair açıklamada bulundu. Bullard'ın açıklamalarıyla birlikte ons altın 1991 dolara kadar geri çekildi. İşte altın fiyatlarında son durum...

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St. Louis Fed Başkanı James Bullard, piyasaları etkileyen açıklamalarda bulundu. ABD'de enflasyon verisinin aşağı yönlü olmasıyla birlikte bir süredir yükseliş hareketi gösteren ons altın Bullard'ın açıklamalarıyla sert düştü. Bullard'ın açıklamalarını kısa sürede gözardı eden piyasalarda altın yeniden yükselişe geçti.

Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini ve faizin artması gerektiğini savundu.

Bullard, ABD'nin bankacılık krizine, resesyona gitme ihtimali olsa da faiz artırımlarının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Bullard, ABD iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini, pandemi döneminde yapılan tasarrufların henüz harcanmadığını görmezden geldiklerini de söyledi.

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Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığına inanan Bullard, faizin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,75'e yükseltilmesi gerektiğini de belirtti.

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ALTIN TEPKİ GÖSTERDİ 

Bullard'ın piyasaları kısa süreliğine etkileyen açıklamaları altın tarafında olumsuzluğa neden oldu. Ons altın Bullard'ın açıklamalarıyla 1991 dolara kadar geriledi. Şu sıralar hafif primli olarak 2010 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece ons altındaki düşüş kısa sürede bertaraf edilmiş oldu.

Gram altın da ons altındaki düşüşün etkisiyle hafif gerilese de kısa sürede dengeye oturdu. Gram altın şu sıralar yüzde 0,45 oranında yükselişle 1254 liradan işlem görüyor. Gram altın gün içinde en düşük 1242 lira en yüksek de 1267 lirayı gördü.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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