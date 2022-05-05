Altın fiyatlarına ‘Fed’ desteği! Kritik seviyenin üzerini gördü

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ABD Merkez Bankası (Fed), dün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bankanın karar metninde enflasyondaki risklere karşı dikkatli olunduğu mesajı verirken; bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağını ve gelecek 3 ayda aylık 95 milyar dolar azaltılacağı belirtti. Fed Başkanı Powell ise dün yaptığı basın açıklamasında, ekonomide hiçbir şeyin resesyona işaret etmediği vurgusunu yaparken; gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada olduğunu belirtti ve “75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil” dedi.

75 baz puan faiz artırımının masadan kalkmasıyla piyasalar rahatlarken; risk iştahında yükselme yaşandı. Fed’in sıkılaşma politikasında vites artırmayacağını göstermesiyle, altın fiyatları güç kazandı. Fed etkisiyle dünyada dolar varlıkları güç kaybederken, ons altın fiyatları ise kritik seviyenin üzerini gördü.

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Altının ons fiyatı, dün Fed’in karar metni ve Başkan Powell’ın açıklamaları sonrası 1866 dolar ile 1889 dolar arasında hareket ederken; yeni güne yükselişle başladı. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1903 doları, en düşük ise 1881 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,87 oranında yükselişle 1897 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, yeni güne 901 lira seviyeden başlarken; dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancında hareket ediyor. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 907,71 lira seviyesini, en düşük ise 889,48 lira seviyesini gördü. Altın, saat 13:34 itibarıyla yüzde 1,80 oranında yükselişle 906,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1497 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 161 liradan işlem görüyor.

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FED ATEŞE BENZİN DÖKMEDİ

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti





Fed gösterge oranını yarım puan artırdı, ancak Powell, Fed'in aktif olarak yakın gelecekte 75 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımını düşünmediğini söyledi. Altın, ABD Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmasının birçok yatırımcının beklediği kadar dik olmayacağına dair sinyallerden destek bulmuş durumda. Reel faizlerin hızlı yükselmeyeceği kanısı değerli metaller tarafına destek veriyor. Piyasalarda da resim, güvercin olarak algılanan açıklamalardan itibariyle olumluya dönmüş durumda.

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Fed’e ilişkin beklentilerin çok şahin görüntü nedeniyle arttığı bir ortamda ateşe benzin dökmeyen ve ana doğrultunun da devam edeceğini gösteren dengeli bir plan sunulmuştur. Terminal orana ilişkin beklentiler ise aşağı çekilmiş değil, sadece Fed öngörülenden daha yüksek bir hızı şu anda masaya getirmedi. Beklentiler kademeli şekilde oluşuyor ve bilanço değerlendirme aralıklarında da Fed planlarında revizyon yapabilir elbette.