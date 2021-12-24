Altın fiyatlarına ABD dopingi

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Altın fiyatlarında güçlenme başladı. 1800 dolar kritik direncini aşan ons altın 1812 dolara kadar yükseldi. ABD ekonomisinin aşırı ısınmış olması ve belirsizliklerin artması ons altın fiyatlarını desteklemeye başladı.

Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başlaması ve 2022-2023 yıllarında 6 defa faiz artıracağını açıklamasıyla birlikte beklentilerin sona ermesi nedeniyle altın fiyatları hafif yükseliş göstermişti.

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ABD Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın açıklamaları piyasaları etki altında bıraktı. Summers, ABD ekonomisinin enflasyonla mücadele ederken durgunluk yaşayabileceğini açıkladı.

ENFLASYON TÜM DÜNYADA SORUN

Enflasyonun yükselişi küresel ekonomilerde sorun oluşturmaya başladı. Merkez bankaları fiyat istikrarını sağlamak için farklı enstrümanları devreye alırken Avrupa başta olmak üzere birçok merkez bankası faiz artırımına geçti.

ONS ALTIN GÜÇLENDİ

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Bu açıklamanın ardından ons altın yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1808 dolardan başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1812 dolar, en düşük de 1807 dolar seviyesini gördü. Saat 08:20 itibarıyla ons altın 1811 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu ekonomik tedbirlerden sonra dolar kurunda yüzde 40'ın üzerinde düşüşler gerçekleşti. Dolar 10 lira seviyelerine gerilerken gram altın da bundan etkilendi. 1000 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları dün 600 liranın altına geriledi. Bugün ons altın tarafındaki yükselişin etkisiyle hafif yükseliş gösteren gram altın yüzde 2.5'a yakın primli seyrediyor.

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Gram altın güne 656 liradan başladı. Gün içinde en düşük 649 lira, en yüksek de 685.9 lirayı gördü. Saat 08:20 itibarıyla gram altın 662 liradan alıcı buluyor.