Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyor

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Tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelere odaklandı. Suların ısındığı coğrafyada Rusya, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Sonrasında dünyadan tepkiler geldi ve Rusya'ya karşı birçok yaptırım kararı alındı. Rusya da buna karşılık olarak Avrupa'ya sattığı gazın fiyatını artırdı.

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları yön bulma çabasını sürdürüyor. Kriz zamanlarının vazgeçilmez yatırım araçlarından olan altın kısa sürede hızlı yükseliş yaparak 1900 doların üzerine çıktı fakat kritik direnç noktasında fazla kalamadı. Ons altın fiyatları güne 1900 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1894 dolar, en yüksek de 1901 dolar seviyesini gördü. Altın fiyatlarında oynaklık sürerken ABD Merkez Bankası Fed'den de Mart ayında faiz artırım hamlesinin gelmesi bekleniyor.

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GRAM ALTIN YATAYA DÖNDÜ

Gram altın fiyatları hem ons altın hem de dolar kurundaki hareketin etkisiyle birlikte 800 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Gram altın güne 843.8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 835.6 lira, en yüksek de 844.2 lira seviyesini gördü. Saat 08:32 itibarıyla gram altın 837 lira seviyesinde işlem görüyor.