Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Putinden flaş açıklamaVe korkulan oldu... Putin'den flaş açıklama!#Rusya
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyorAltın fiyatları yön bulmaya çalışıyor#Altın
İtalyaya gitmek isterken dehşeti yaşadılar Eve geldiklerinde artık çok geçtiİtalya'ya gitmek isterken dehşeti yaşadılar! Eve geldiklerinde artık çok geçti#İstanbul
Hull Cityde rüzgar tersine döndü Şok skor sonrası acı gerçek...Hull City'de rüzgar tersine döndü! Şok skor sonrası acı gerçek...#Hull City
Meteorolojiden hava durumu raporu Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den hava durumu raporu! Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Liginde ondan iyisi yok...İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti! 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Ligi'nde ondan iyisi yok...#UEFA Şampiyonlar Ligi
Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusyanın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusya'nın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'#Biden
Sete aşk molası Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...Sete aşk molası! Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...#Berkay Ateş
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...#Kubilay Aka
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyor

#Altın#Emtia#Rusya
Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyor

Altın fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimi ve Fed'in faiz artırma ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor. Ons altın 1900 doların altına geriledi.

Haberin Devamı

Tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelere odaklandı. Suların ısındığı coğrafyada Rusya, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Sonrasında dünyadan tepkiler geldi ve Rusya'ya karşı birçok yaptırım kararı alındı. Rusya da buna karşılık olarak Avrupa'ya sattığı gazın fiyatını artırdı.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya krizinde son durum... ABD Başkanı Bidendan flaş iddiaUkrayna - Rusya krizinde son durum... ABD Başkanı Biden'dan flaş iddiaHaberi Görüntüle

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları yön bulma çabasını sürdürüyor. Kriz zamanlarının vazgeçilmez yatırım araçlarından olan altın kısa sürede hızlı yükseliş yaparak 1900 doların üzerine çıktı fakat kritik direnç noktasında fazla kalamadı. Ons altın fiyatları güne 1900 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1894 dolar, en yüksek de 1901 dolar seviyesini gördü. Altın fiyatlarında oynaklık sürerken ABD Merkez Bankası Fed'den de Mart ayında faiz artırım hamlesinin gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN YATAYA DÖNDÜ

Gram altın fiyatları hem ons altın hem de dolar kurundaki hareketin etkisiyle birlikte 800 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Gram altın güne 843.8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 835.6 lira, en yüksek de 844.2 lira seviyesini gördü. Saat 08:32 itibarıyla gram altın 837 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

Rusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo Rus tankları frene basacak mıRusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo! Rus tankları frene basacak mı?Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık