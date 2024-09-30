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Altın fiyatları yataya döndü

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları yataya döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 07:11

Altın fiyatları hızlı yükseliş dalgasının ardından stabil hale gelmeye başladı.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları güç kaybetmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler ve Orta Doğu'daki çatışma ortamı altın fiyatlarına rekor getirmişti.

Rekor denemelerinin ardından küçük düzeltmeler olacağına dair beklentilere paralel olarak altın fiyatlarında gevşeme yaşandı.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ

Gram altın güne 2920 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2905 lira, en yüksek de 2929 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2913 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altının tarihi zirvesi 2949 lira olmuştu.

ONS ALTIN HAFİF DÜŞÜŞTE

Ons altın güne 2658 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2647 dolar, en yüksek de 2666 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2653 dolardan işlem görüyor. Ons altının rekor seviyesi 2685 dolardı.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3036 liradan alınırken 3076 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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