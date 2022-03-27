Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Ons altın fiyatları geride kalan haftayı yükselişle tamamladı. Ons altın haftanın ilk gününde 1918 dolar ile 1941 dolar arasında dalgalı bir seyir izledi. Ons altın pazartesi günü kapanışta 1935 dolar değerini aldı.

Salı günü ise sert gerileyen ons altın gün içinde 1910 dolara kadar düştü. Ons altın gün içi en yüksek 1938 dolara yükselirken kapanışta 1921 dolara kadar çekildi.

Ons altın çarşamba gününden itibaren yönünü yukarı çevirdi. Hafta ortasında en düşük 1915 dolar değerini alan ons altın en yüksek ise 1948 dolara kadar yükseldikten sonra 1944 dolar seviyesinde dengelendi.

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HAFTALIK ZİRVE PERŞEMBE GÜNÜ

Ons altının haftanın en yüksek seviyesine ulaştığı gün ise perşembe günü oldu. En yüksek 1966 dolar seviyesine ulaşan ons altın, en düşük ise 1937 dolar bandına çekildi. Ons altın perşembe günü kapanışı 1957 dolardan tamamladı.

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Cuma günü kazanımlarının bir kısmını geri veren ons altın, 1943 dolar ile 1964 dolar arasındaki bantta dalgalandıktan sonra 1955 dolar seviyesinde haftayı tamamladı.

Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında ons altın haftayı yüzde 1.03 artış ile tamamladı.

GRAM ALTIN DA SINIRLI YÜKSELDİ

Geride kalan haftada gram altın da sınırlı yükseldi. Pazartesi günü 912 TL ile 925 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftanın ilk işlem gününü 922 dolar seviyesinde tamamladı.

Salı günü düşüşe geçen gram altın gün içinde en düşük 911 TL oldu. En yüksek ise 924 TL'ye çıkan gram altın salı gününü 915 TL'den tamamladı.

Çarşamba ,günü gram altında yukarı yönlü bir seyir başladı. 930 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük 912 TL değerini aldı. Gram altın günü 928 TL'den tamamladı.

Gram altındaki yükseliş perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde en düşük 922 TL olan gram altın, en yüksek ise 937 TL'ye yükseldi Gram altın günü 932 TL seviyesinde tamamladı.

Gram altın haftanın son işlem gününde ise perşembe günkü verilerini korudu. Gün içinde en düşük 927 TL olan gram altın, en yüksek 937 TL'ye çıkarken gün sonunda 932 TL oldu.

Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında gram altın haftayı yüzde 1.08 artış ile tamamladı.

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KRİPTO PARLARDA SON DURUM

Kripto paralarda pozitif seyir devam ediyor. En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin son bir haftada yüzde 6.6 değer kazandı. Son 24 saatte ise yüzde 0.6 değerlenen Bitcoin 44 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum da yükselişini sürdürüyor. Kripto para son yedi günde yüzde 7.7 değer kazandı. Son 24 saatte ise yüzde 1.05 değer kazanan Ethereum 3 bin 150 dolar seviyesinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Önde gelen kripto paralardan olan Binance Coin de son bir haftada değer kazandı. Binance Coin son 7 günde yüzde 4.8 yükseldi. Son 24 saatte ise yüzde 1.3 değer kazanan Binance Coin 417 dolar seviyesine çıktı.

SOLANA

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Önde gelen bir diğer kripto para birimi olan Solana'da son bir haftada yaşanan artış ise yüzde 12.6 oldu. Solana son 24 saatte ise yüzde 1.7 değer kazanarak 102 dolara çıktı.