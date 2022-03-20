Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Geride kalan haftada altın fiyatlarını ilgilendiren en önemli gelişme ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması oldu. Fed iki yıl aranın ardından faiz oranını değiştirdi ve 0.25-0.50 seviyesine çekti.

Ons altın geride kalan haftada yatırımcısına kaybettirdi. Haftanın ilk gününde bin 949 dolar ile bin 989 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen ons altın kapanışı bin 950 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Salı günü haftanın en düşük kapanışını yapan ons altın gün içerisinde bin 907 dolar ile bin 954 dolar arasında dalgalandıktan sonra kapanışta bin 917 dolar seviyesine çekildi.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı gün olan çarşamba gününde ons altın diğer günlere kıyasla daha sakin bir seyir izledi. Gün içerisinde en düşük 1895 dolar olan ons altın, en yüksek ise bin 929 dolara çıktıktan sonra bin 926 dolardan kapanışı yaptı.

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Perşembe günü yönünü yukarı çeviren ons altın bin 923 dolar ile bin 949 dolar arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra 1942 dolar seviyesine yükseldi.

Ancak ons altın haftanın son işlem gününde kazanımlarını geri verdi. Gün içerisinde en yüksek bin 945 dolara çıkan ons altın, en düşük ise bin 918 doları gördükten sonra haftayı bin 920 dolardan kapattı.

Böylece ons altın kapanış değerleri dikkate açındığında haftayı yüzde 1.5 düşüşle kapattı.

GRAM ALTIN DA KAYBETTİRDİ

Geride kalan haftada gram altın da yatırımcısına kaybettirdi. Pazartesi günü 919 TL ile 947 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın günü 928 TL seviyesinde tamamladı.

Haftanın ikinci gününde düşüşe geçen gram altın 906 TL seviyesinde tamamladığı günde en düşük 893 TL, en yüksek 906 TL seviyesine çıktı.

Gram altın geride kalan haftada en düşük kapanışı çarşamba günü gerçekleştirdi. 894 TL ile 912 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın kapanışta 901 TL'ye çekildi.

Perşembe günü kazanımlarını artıran gram altın gün içinde en yüksek 926 TL'ye kadar çıktı. Gram altın en düşük 900 TL seviyesine çekildiği perşembe gününü 917 TL'den tamamladı.

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Gram altın haftanın son işlem gününde perşembe gününe benzer bir seyir izledi. Gün içerisinde en düşük 911 TL en yüksek ise 924 TL olan gram altın, günü ve haftayı 914 TL seviyesinde tamamladı.

Böylece ons altın kapanış değerleri dikkate açındığında haftayı yüzde 1.5 düşüşle kapattı.

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KRİPTO PARALAR TOPARLANIYOR

Kripto para piyasaları geride kalan haftada toparlanma eğilimindeydi. En yüksek hacimli kripto para olan Bİtcoin son bir haftada yüzde 7 seviyesinde değer kazanarak 42 bin dolar bandına yaklaştı. Son 24 saatte yüzde 0.4 değer kazanan Bitcoin 41 bin 880 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum da son bir haftada yüzde 13.2 değer kazandı ve 2 bin 924 dolar seviyesine çıktı.

BINANCE COIN

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Önde gelen kripto paralarda olan Binance Coin son yedi günde yüzde 6 seviyesinde değer kazandı. Binance Coin son 24 saatte ise 0.44 değer kazanarak 397 dolara ulaştı.

RIPPLE

Ripple'da son bir haftada yaşanan değer kazandı diğer kripto paralara göre sınırlı kaldı. Ripple on yedi günde yüzde 1.8, son 24 saatte ise yüzde 0.5 değer kazanarak yüzde 0.81 dolar oldu.

SOLANA

Önde gelen kripto paralardan olan Solana ise son bir haftada yüzde 10.9 değer kazandı. Solana'da son 24 saatte yaşanan değer kazancı ise yüzde 1.6 olurken kripto para 91 dolar seviyesinde bulunuyor.