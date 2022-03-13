Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Geride kalan haftada altın fiyatlarında rekorun kapısından dönüldü. Fiyatlarda en belirleyici aktör yine Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş oldu. Gelişmeleri yakından takip eden altın fiyatları önce sert yükseldi ardından da tekrar düşüşe geçti.

SALI GÜNÜ REKORUN KAPISINDAN DÖNDÜ

Ons altın haftaya oldukça hareketli başladı. Pazartesi günü bin 961 dolar ile 2 bin 2 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanan ons altın gün sonunda kapanışı bin 996 dolardan yaptı.

Ons altından haftanın en önemli yükselişi ise salı günü yaşandı. Ons altın gün içi en düşük 1981 dolar, en yüksek ise 2 bin 70 dolara yükselerek rekorun kapısından döndü. Ons altın gün sonunda ise 2 bin 51 dolar değerini aldı.

Ons altın çarşamba günü ise yönünü tekrar aşağı çevirdi. Gün içerisinde en yüksek 2 bin 59 dolar seviyesine çıkan ons altın, en düşük bin 976 doları gördükten sonra gün sonunda bin 993 dolara yerleşti.

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Perşembe günü ons altının en sakin geçirdiği günlerden biri oldu. Gün içerisinde yatay bir seyir izleyen ons altın, en düşük bin 970 dolar en yüksek ise 2 bin 9 dolar seviyesine çıktıktan sonra kapanışı bin 997 dolardan yaptı.

HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Ons altın cuma günü ise hafta içerisindeki kazanımlarını geri verdi. Gün içerisinde bin 958 dolara kadar düşen ons altın en yüksek ise bin 999 dolar değerini aldı. Ons altın haftayı ise bin 986 dolardan tamamladı.

Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında ons altın haftayı yüzde 0.50 düşüşle tamamlamış oldu.

KRİTİK GÜN ÇARŞAMBA

Altın fiyatlarını yakından ilgilendirecek en önemli gelişme çarşamba günü yaşanacak. ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve sonrasın Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Fed'in çarşamba günü faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Basın toplantısında verilen mesajlar da altın fiyatları için kritik olacak.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Gram altın oldukça dalgalı bir seyir izlediği haftayı geride bıraktı. Pazartesi günü 30 TL'lik bir hareketle 898 TL ile 928 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftanın ilk gününü 923 TL'den tamamladı.

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Salı günü ons altında yaşanan yükselişle birlikte yönünü yukarı çeviren gram altın haftalık gün içi zirvesine yükseldi. EN yüksek 969 TL değerini alan gram altın, en düşük ise 916 TL olduktan sonra kapanışı 955 TL seviyesinde yaptı.

Gram altın çarşamba günü ise yönünü aşağı çevirdi. Gün içerisinde en yüksek 965 TL olan gram altın, en düşük ise 931 TL seviyesine indikten sonra gün sonunda 939 TL değerini aldı.

Perşembe günü geldiğinde gram altın tekrar yükselişe geçti. Gün içerisinde 963 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük ise 927 TL değerini aldı. Gram altın kapanışı ise 955 TL'den yaptı.

Haftanın son gününde kazanımlarının bir kısmını daha geri veren gram altın son gününü 924 TL ile 960 TL arasında dalgalanarak geçirdiği haftayı 942 TL'den tamamladı.

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Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında gram altın haftayı yüzde 2.05 artış ile tamamladı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto paralarda Rusya-Ukrayna savaşının etkileri devam ediyor. En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin 40 bin dolar seviyesinin altında bulunuyor. Son bir haftada yüzde 0.74 değer kaybeden Bitcoin, son 24 saatte ise 0.21 değer kazanarak 39 bin 161 dolar değerini aldı.

ETHEREUM

Ethereum'da son yedi günde yaşanan değer kaybı Bitcoin'e göre daha fazla. Ethereum son bir haftada yüzde 2.27 değer kaybetti. Kripto para son 24 saatte ise yüzde 0.03 değer kazanarak 2 bin 580 dolar seviyesinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Önde gelen kripto paralardan olan Binance Coin'de son 2 saatte yaşanan değer kazancı yüzde 0.17 oldu. SOn 7 günde ise yüzde 2 değer kaybeden Binance Coin, 375 dolar seviyesinde bulunuyor.

SOLANA

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Önde gelen kripto paralar arasında son bir haftada en fazla değer kaybı yaşayan kripto paralardan biri de yüzde 7.12 düşen Solana oldu. Son 24 saatte ise yüzde 0.66 değer kazanan Solana 80 doların hemen üzerindeki seyrine devam ediyor.

RIPPLE

Önde gelen bir diğer kripto para birimi olan Ripple ise diğer kripto paralardan pozitif ayrıştı. Son yedi günde yüzde 7'nin üzerinde değer kazana kripto ara, son 24 saatte ise yüzde 0.6 değerlenerek 0.79 dolar seviyesine çıktı.