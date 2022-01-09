Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Ons altın haftaya 1800 dolar sınırının üzerinde başladı. Haftanın ilk günü en yüksek 1831 dolar seviyesine çıkan ons altın gün içinde en düşük 1798 doları gördükten sonra 1802 dolar seviyesinde dengelendi.

Salı günü ise 1798-1816 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışı 1816 dolar seviyesinde yaptı.

HAFTALIK ZİRVE ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ons altının haftanın en yüksek gün içi seviyesine çarşamba günü ulaştı. Çarşamba günü en düşük 1808 dolara inen ons altın en yüksek ise 1829 dolar seviyesine yükseldi. Ons alptın kapanışı ise 1810 dolardan yaptı.

Ons altında perşembe güne ise rüzgar tersine döndü. Düşüşe geçen ons altın gün içinde 1786-1811 dolar arasında dalgalandıktan sonra 1788 dolardan kapandı.

Cuma günü ise kayıpların düşük bir kısmını telafi eden ons altın, 1782 dolar ile 1798 dolar arasında dalgalandıktan sonra 1794 dolardan kapanış yaptı.

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Böylece ons altın haftayı yüzde 0.44 düşüş ile tamamladı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Gram altın ise geride kalan haftada yüzleri güldürdü. Gram altın haftanın ilk gününde geniş bir bantta dalgalı bir seyir izledi. Gram altın 818 TL ile 748 TL arasında dalgalandıktan sonra 758 TL'den kapandı.

Gram altın salı günü ise daha sakin bir seyir izledi ve 800 TL sınırının altında kaldı. 750 TL ile 792 TL arasında dalgalanan gram altın 781 TL'den kapandı.

Gram altın çarşamba günü ise tekrar 800 TL'yi gördü. Gün içerisinde ne düşük 775 TL olan gram altın kapanışı ise 796 TL'den yaptı.

Perşembe günü tekrar 800 liranın üzerine dönen gram altın en yüksek 804 TL, en düşük ise 779 TL seviyesini gördükten sonra kapanışta 795 TL seviyesinde dengelendi.

EN YÜKSEK KAPANIŞ CUMA GÜNÜ

Gram altın haftanın en yüksek kapanışını cuma günü gerçekleştirdi. Gün içerisinde en yüksek 804 TL seviyesine çıkan gram altın, en düşük 790 TL olduktan sonra günü ve haftayı 799 TL'den kapattı.

Böylece gram altın haftayı yüzde 5.4 artış ile tamamlamış oldu.

ÖNCE FED SONRA KAZAKİSTAN

Kripto para piyasalarında ise kan kaybı sürüyor. Kripto para birimleri ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları tarafından tetiklenen erimenin etkilerini görürken, ülkelerin kripto paralara regülasyon çalışmalarını hızlandırması düşüşe etken oldu.

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Çin'in yasaklarının da düşüşte etkili olduğu gerçeğinin yanı sıra Kazakistan'da yaşanan olaylar da kripto para piyasasındaki olumsuz rüzgarları güçlendirdi.

Ülkede yoğun Bitcoin madenciliği yapılması, internet erişiminin kesilmesi Bitcoin madencilerinin üretimlerinin durmasına yol açtı ve karışıklık sonrası fiyatlar için aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

BITCOIN

Kripto para piyasasının en yüksek hacimlisi Bitcoin son 7 günde yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti. Son 24 saatte de yüze 0.1 oranında gerileyen kripto para, 41 bin 900 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM

İkinci sırada bulunan Ethereum'un son 7 günlük kaybı ise yüzde 16'nın üzerinde. Son 24 saatte de yüzde 2.4 oranında değer kaybeden Ethereum, 3 bin 100 doların biraz üzerinde bulunuyor.

BINANCE COIN

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Bınance Coin'de son 7 günlük yaşanan düşüş de Ethereum'da olduğu gibi yüzde 16'nın üzerinde. Son 24 saatte de yüzde 4'ün üzerinde değer kaybeden Binance Coin, 435 dolar sevidyesinde bulunuyor.

SOLANA

Son 7 günlük periyotta en yüksek değer kayıplarından birini Solana yaşadı. Kripto parada 7 gülük değer kaybı yaklaşık yüzde 20. Solana son 24 saatte ise yüzde 1.1 değer kaybederek 141 dolar oldu.

RIPPLE

Ripple'da son 7 günde yaşanan değer kaybı ise yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Kripto ara son 24 saatte yüzde 2.8 değer kaybederek 0.75 dolar seviyesinde bulunuyor.