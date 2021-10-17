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Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

#Altın Fiyatları#Gram Altın#Ons Altın
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı

Ons altın fiyatları geride kalan haftada sert dalgalandı, 1800 doları görse de bu seviyede kalıcı olamadı. Ons altın son işlem gününde kazanımlarının büyük bir kısmını geri verse de gram altın haftayı yükseliş ile kapattı. Kripto para piyasasında ise pozitif bir hava hakim. 60 bin doların üzerinde tutunan Bitcoin'in zirve yürüyüşü devam ederken kulaklar yarın ABD'den gelecek haberde. İşte detaylar...

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Ons altın fiyatlarında oldukça dalgalı bir hafta geride kaldı. Pazartesi günü 1750 dolar ile 1754 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen ons altın fiyatları gün sonunda 1754 dolarda dengelendi.

Salı gününden itibaren yükselişe geçen ons altın en düşük 1750 dolar, en yüksek ise 1769 doları gördükten sonra kapanışı 1760 dolardan yaptı.

Hafta ortasına gelindiğinde ise ons altın haftalık zirve yolculuğuna başladı. Çarşamba günü en düşük 1757 doları gören ons altın kapanışa yakın ise 1796 dolara yükseldi. On altın çarşamba gününü ise 1792 dolardan tamamladı.

HAFTALIK ZİRVE PERŞEMBE GÜNÜ

Çarşamba günü 1800 doların sınırından dönen ons altın perşembe günü ise en yüksek 1800 dolara çıkarak haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içinde en düşük 1786 dolar seviyesini gören ons altın gün sonunda 1795 dolarda dengelendi.

Ons altında 1800 dolar sınırındaki seyir kısa sürdü. Sarı metal, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti ve gün içinde en düşük 1764 dolar en yüksek ise 1796 dolar seviyesini gördükten sonra 1767 dolarda dengelendi.

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Böylelikle ons altın haftayı yüzde 0,74 artış ile kapattı.

ONS ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyon verisi piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Çarşamba günü Türkiye saati ile 15.30’da açıklanan verinin eylül ayı beklentisi yüzde 0,3 olurken, veri 0,4 düzeyinde geldi.

Tüketici fiyatlarının enerji fiyatlarındaki yükselişin ardından gelecek aylarda da artmaya devam etmesi bekleniyor. Yıllık bazda değişime bakıldığında ise, enflasyon eylül ayında yüzde 5.4 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Böylelikle yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesini yeniledi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın yükseliş ile kapattığı bir haftayı geride bıraktı. Pazartesi günü 502 TL ile 509 TL arasında dalgalanan gram altın kapanışı 507 TL'den yaptı.

Salı günü ise 506 TL ile 513 TL arasında gidip gelen gram altın gün sonunda 511 TL'de dengelendi. Çarşamba günü en düşük 510 TL en yüksek ise 524 TL olan gram altın kapanışta 523 TL oldu.

Perşembe günü de yükselişini sürdüren gram altın en düşük 523 en yüksek ise 531 TL'yi gördükten sonra gün sonunda 530 TL oldu.

Cuma günü kazanımlarının bir miktarını geri veren gram altın gün içinde 523 TL ile 531 TL arasında dalgalandıktan sonra 525 TL'den kapandı.

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Böylece gram altın haftayı yüzde 3.55 artışla kapatmış oldu.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Bitcoin fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onaylayabileceği haberiyle tarihi zirveye adım adım yaklaşırken, 18 Ekim tarihinde ABD tarafından beklenen onayın gelmesiyle yeni rekorlar görülebilir.

Rekor yürüyüşüne devam eden Bitcoin son 7 günde yüzde 9.17 değer kazanarak 60 bin 600 doların üzerinde seyrediyor. Bitcoin son 24 saatte ise yüzde 2.13 seviyesinde değer kaybetti.

Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 Ekim

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ETHEREUM

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Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum da haftayı yükseliş ile kapatıyor. Kripto para son 7 günde yüzde 7.5 değer kazandı. Ethereum son 24 saatte de yüzde 0.5 değerlenerek 3 bin 800 doların üzerinde seyrediyor.

BINANCE COIN

Binance Coin de Bitcoin gibi son 7 günü yükseliş ile, son 24 saati ise düşüş ile yaşadı. Kripto parada geride kalan 7 günde yaşanan değişim yüzde 10.5. Binance Coin son 24 saatte ise yüzde 2.7 değer kaybetti ve 465 dolar seviyesine yerleşti.

RIPPLE

Önde gelen kripto paralardan olan Ripple ise diğer kripto paraların aksine haftayı sert düşüş ile kapattı. Son 7 günde yüzde 7.2 değer kaybeden Ripple, son 24 saatte ise yüzde 0.2 ekside bulunuyor. Ripple'ın güncel fiyatı 1.1 dolar seviyesinde.

SOLANA

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Solana'da yaşanan artış Bitcoin ve Ethreum'un gerisinde kaldı. Kripto para son 7 günde yüzde 4.5 değer kazandı. Son 24 saatte ise 2.3 oranında değerlenen Solana, 163 dolar seviyesinde bulunuyor.

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