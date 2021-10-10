Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Ons altın haftayı düşüşle kapattı. Ons atın fiyatları 4 Ekim haftasına 1770 dolar seviyesinde başladı. Pazartesi günü 1770 dolar ile 1747 dolar arasında dalgalanan ons altın günü, 1769 dolardan kapattı.

Salı günü de benzer şekilde 1748 dolar ile 1770 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışta pazartesi gününe göre 10 dolar daha gerileyerek 1759 dolara çekildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAFİF TOPARLANDI

Ons altın çarşamba günü kapanışta ise salı günü yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldı. 1745 dolar ise 1765 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışı 1762 dolardan yaptı.

Ons altın haftalık bazda en düşük kapanışı ise perşembe günü yaptı. Gün içerisinde 1752 dolar ile 1766 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen ons altın günü 1755 dolardan kapattı.

CUMA GÜNÜ SERT DALGALANDI

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Ons altın cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi nedeniyle sert dalgalandı. Gün içinde 1781 dolara kadar yükselen ons altın verinin açıklanmasını takip eden sürede kazanımlarının tamamını geri vererek günü 1756 dolardan kapattı.

ABD’DEN GELEN KRİTİK VERİ ETKİLEDİ

Altın yatırımcısının gözü cuma günü açıklanan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. Beklentilerin çok altında gelen veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tapering'in (varlık alımı azaltımı) zamanlamasını ertelemesi beklentisinin kuvvetlenmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Piyasa uzmanları, ABD istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelmesiyle ons altın fiyatlarında 1700 dolara kadar geri çekilmenin olabileceğini, tersi durumda yani verinin beklentilerin altında kalmasıyla da altının ons fiyatında 1830 dolar seviyesinin test edilebileceğini belirtmişti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın haftayı yükseliş ile kapattı. Pazartesi günü 497 TL ile 505 TL arasında gidip gelen gram altın kapanışta 503 TL seviyesine kadar çekildi.

Salı günü ise 498 TL ile 504 TL arasından dalgalanan ons altın kapanışı ise 501 TL'den yaptı.

Çarşamba günü benzer seviyelerden seyrine devam eden gram altın kapanışı ise 503 TL'den yaptı.

EN DÜŞÜK KAPANIŞ PERŞEMBE GÜNÜ

Perşembe günü haftanın en düşük seviyesine inen gram altın 499 TL ile 504 TL arasında dalgalandıktan sonra gün sonunda 500 TL'ye kadar çekildi.

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Gram altın cuma günü, ons altında yaşanan dalgalanmaya da bağlı olarak gün içinde 509 TL'ye kadar yükseldi. Kapanışta kazanımlarının bir kısmını geri veren gram altın 505 TL seviyesinde haftayı tamamladı.

KRİPTO PARALARDA İYİMSER HAVA DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasalarında genel olarak iyimser hava devam ediyor. En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin son bir haftada yüzde 15.9 değer kazanırken, son 24 saatte ise yüzde 1.3'ün üzerinde değerlendi. Bitcoin haftanın son gününde 55 bin 500 doların üzerindeki seyrine devam ediyor.

ETHEREUM

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Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum da son bir haftayı artıda kapatan kripto paralardan. Ethereum geride kalan 7 günde yüzde 5.60 değer kazanırken, son 24 saatte ise kayda değer bir değişim göstermeyerek 3 bin 600 dolar seviyesindeki seyrine devam ediyor.

BINANCE COIN EKSİDE

Önde gelen kripto paralardan olan Binance Coin ise haftayı yüzde 2.4 değer kaybı ile kapatıyor. Binance Coin'in son 24 saatte yaşadığı değer kaybı ise yüzde 0.3 oldu kripto para 430 dolar seviyesine yerleşti.

RIPPLE'DA BÜYÜK HAREKET

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Önde gelen kripto paralar arasından son 24 saatte en önemli yükseliş hareketlerinden biri Ripple'da yaşandı. Son 7 günde yüzde 16'nın üzerinde değer kazanan Ripple, son 24 saatte ise yüzde 13'ün üzerinde değerlenerek 1.22 dolara yükseldi.

SOLANA

Solana da geride kalan haftayı kayı ile kapatan kripto paralardan oldu. Son 7 günde yüzde 9.6 seviyesinde değer kaybı bulunuyor. eden kripto para, son 24 saatte ise yüzde 2.6 ekside. Solana'nın güncel fiyatı ise 155 dolar bandında.