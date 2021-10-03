Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Pazartesi günü 1760 dolar ile 1744 dolar arasında dalgalanan ons altın günü 1750 dolardan kapattı.

Ons altında salı günü makas daha da açıldı. Gün içinde en yüksek 1754 dolar olan ons altın, en düşük ise 1728 doları gördükten sonra gün sonunda 1733 dolarda dengelendi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DİBİ GÖRDÜ

Ons altın haftanın en düşük seviyesine çarşamba günü geriledi. ABD 10 yıllık tahvillerinde yaşanan yükseliş ile değer kaybeden ons altın gün içinde en düşük 1721 dolar olduktan sonra en yüksek de 1745 dolara çıktı. Ons altın kapanışı ise 1726 dolardan yaptı.

PERŞEMBE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Çarşamba günü haftanın en düşük seviyesine gerileyen ons altın perşembe günü ise kayıplarını geri almaya başladı. Gün içinde 1722 dolar ile 1764 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışı 1757 dolar seviyesinde yaptı.

Ona altın haftalık zirvesine ise cuma günü ulaştı. En yüksek 1764 doları gören ons altın gün içinde en düşük 1749 dolar seviyesine indi. Haftanın son gününde kapanışı 1759 dolardan yapan ons altın böylece haftayı da yükseliş ile kapatmış oldu.

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ONS ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD'de haftalık olarak takip edilen işsizlik maaşı başvurularının beklentilerden fazla yükselmesi sonrasında FED'in varlık alım programını azaltma takvimini erteleyebileceği düşüncesi global altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

2019 yılından bu yana 22 aylık hareketli ortalaması üzerinde fiyatlanan ons altın eylül ayını 22 aylık hareketli ortalaması olan 1771 seviyesinin altında tamamladı. Uzmanlar ons altında ana yönün aşağı olmaya devam ettiğini belirtirken, satıcılı seyrin devam etmesi durumunda 1730 seviyesinin destek olarak takip edilebileceğini ifade ediyor. Buna karşın tepki alımlarının gerçekleşmesi durumunda ise 1760 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

GRAM ALTIN 500 TL’NİN ÜZERİNDE

Pazartesi günü en yüksek 503 TL seviyesini gören gram altın kapanışta ise 496 seviyesine çekildi. Gram altın pazartesi günü en düşük seviyesini 495 TL ile gördü.

Salı günü ise tekrar 500 TL seviyesinin altına çekilen gram altın, en yüksek 497, en düşük ise 493 TL seviyesine çekildikten sonra 494 TL'de dengelendi.

Çarşamba günü yatay bir seyir izleyen gram altın, en yüksek 498, en düşük ise 491 TL olduktan sonra günü 494 TL'den kapattı.

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Perşembe günü ons altından yaşanan artışa paralel yükselişe geçen gram altın Tekrar 500 TL'nin üzerine çıktı. Gün içinde en yüksek 504 TL, en düşük ise 492 TL olan gram altın gün sonunda 502 TL'de dengelendi.

Cuma günü ise yatay bir seyir izleyen gram altın, gün içi en yüksek 502 TL oldu. En düşük ise 497 TL seviyesini gören gram altın, günü ve haftayı 501 TL'den kapattı ve 500 TL sınırının üzerinde tutundu.

EKİM AYI KRİPTO PARALARA YARADI

Kripto para piyasalarında ise yükseliş hakim. En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin son 7 günde yüzde 13.9 yükseliş yaşadı. Son 24 saatte yüzde 0.24 artıda olan Bitcoin'in güncel fiyatı da 48 bin dolar sınırına yaklaşmış durumda.

ETHEREUM

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Önde gelen kripto paralarda ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 7 günde yüzde 20.2 yükseldi. Ethereum'da son 24 saatte yaşanan yükseliş yüzde 3.7 seviyesinde. Etehereum'un güncel fiyatı ise 3 bin 400 doların üzerinde.

CARDANO

Cardano'da yaşanan yükseliş Bitcoin ve Ethereum'un çok altında kaldı. Üçüncü sırada bulunan Cardano'nun değeri son 7 günde yüzde 2.4 artarken, son 24 saatte ise yüzde 2.8 yükselişle 2.28 dolar oldu.

BINANCE COIN

Dördüncü sırada bulunan Binance Coin, son 7 günde yüzde 27.9, son 24 saatte ise yüzde 3.5 değer kazanarak 430 dolara yükseldi.

SOLANA

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Önde gelen kripto paralar arasında geçen haftayı en fazla yükselişle kapatan kripto para ise son bir haftada yüzde 32.5 oranında değer kazanan Solana oldu. Solana son 2 saatte de yüzde 7.44 değerlenerek güncel fiyatını 170 doların üzerine çıkardı.

RIPPLE

Son 7 günde Ripple'da yaşanan artış ise yüzde 13.6 oldu. Ripple son 24 saatte de yüzde 2.4 değer kazanarak 1.05 dolar seviyesine yükseldi.

POWELL: YASAKLAMA NİYETİMİZ YOK

Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Fed'in kripto paraları yasaklama niyetinin olmadığını belirten Powell, stabil coinlerin daha fazla gözetim ve denetime ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Powell kripto paraların kullanımını yasaklama veya sınırlama niyetleri olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Hayır, onları yasaklama niyetim yok" yanıtını verdi.

Powell, stabil coinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve "Stabil coinler düzenleyici çerçevenin dışında kalmış durumdalar ve bunların denetlenmeleri, düzenlenmeleri uygun olur" ifadelerin kullandı.

İSVİÇRE’DE İLK KRİPTO PARA FONUNA ONAY ÇIKTI

İsviçreli Finansal Piyasa Denetim Otoritesi (FINMA) ülke yasalarına uygun ilk kripto para fonuna onay verdi.

Crypto Market Index Fund adıyla oluşturulan fon kalifiye yatırımcılar tarafından kullanılacak ve öncelikli olarak kripto para varlıklarına yatırım yapacak. FINMA tarafından verilen onayda yatırım aracı "alternatif yatırımlar için diğer fonlar" kategorisinde tanımlandı.