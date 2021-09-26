Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Hurriyet.com.tr- Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren Fed toplantısı geçen hafta yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamaların ardından sert dalgalanmalar yaşayan ons altın geride kalan haftada yatırımcısına kaybettirdi.

Pazartesi günü 1767 dolar ile 1742 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışı 1764 dolardan yaptı. Salı günü ise 1781 dolara kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük ise 1758 dolar seviyesine inen ons altın kapanışta 1774 dolarda kaldı.

EN YÜKSEK SEVİYE ÇARŞAMBA GÜNÜ

Altın fiyatları haftanın en yüksek seviyesine Fed toplantısının olduğu çarşamba günü ulaştı. Gün içerisinde ne yükse 1787 dolara yükselen ons altın en düşük ise 1764 doları gördü. Ons altın kapanışta 1767 dolar seviyesinde dengelendi.

Fed toplantısının ardından yönünü aşağı çeviren ons altın, perşembe günü 1737-1776 dolar arasında dalgalandıktan sonra kapanışı 1742 dolardan yaptı.

Haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri alan ons altın 1740 dolara kadar geriledikten sonra en yüksek 1757 doları gördü ve 1748 dolarda dengelendi.

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Ons altın geçen hafta yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞLE KAPATTI

Gram altın haftaya 490 TL seviyesinde başladı. Pazartesi günü en yüksek 492 TL'ye çıkan gram altın en düşük ise 484 TL'yi gördükten sonra 491 TL seviyesinde dengelendi.

Salı günü ise ons altında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak en yüksek 495 TL'yi gören gram altın, gün içi en düşük 487 TL olduktan sonra kapanışı yine 491 TL'den yaptı.

Çarşamba günü de kapanışı 491 TL'den yapan gram altın gün içinde en yüksek 496, en düşük ise 490 TL oldu.

Perşembe günü iç piyasa dinamiklerine bağlı olarak gün içinde en düşük 489 TL'yi gören gram altın, en yüksek 502 TL'ye yükseldikten sonra 490 TL seviyesinde dengelendi.

Haftanın son gününde ise yükselişe geçen gram altın 490-500 TL arasında dengelendikten sonra 499 TL'den kapanışı yaptı.

Gram altın geçen hafta yaklaşık yüzde 1.6 oranında değer kazandı.

KRİPTO PARALARDA NELER YAŞANDI?

Kripto para piyasalarında da geride kalan haftada sert düşüşler yaşandı. Çin'den gelen haberler başta Bitcoin olmak üzere önde gelen kripto paralarda gerilemeye neden oldu.

ÇİN KRİPTO PARA İŞLEMLERİNİ YASA DIŞI İLAN ETTİ

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Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulandı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Çin Merkez Bankası internet sitesinde ise Pekin yönetiminin “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verildi.

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Çin Merkez Bankası, kripto paraların resmi para birimi olmadığı ve geleneksel para birimleri gibi dolaşımda olmaması gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu para faaliyetlerine karşı sert adımlar atılacağını bildirdi.

Yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin’de hizmet verememeleri için bu borsalara ülke içinden erişimin engelleneceğini belirten Merkez Bankası, finansal kuruluşlar ile ödeme ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasının da yasaklanacağını bildirdi.

Pekin Yönetimi, Çin vatandaşlarını finansal riskten korumak için mayıs ayında kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararlar almıştı. Dünyada Bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısını gerçekleştiren Çin'deki madenciler, hükümetin kısıtlamalarının ardından faaliyetlerini başka ülkelere taşımaya başlamıştı.

BITCOIN

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 7 günde yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti. Bitcoin'de son 24 saatlik kayıp ise yüzde 1.5 seviyesinde oldu. Kripto paranın güncel fiyatı 42 bin 100 dolar seviyesinde.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum da geride kalan haftada çok sert düşüş yaşadı. Son 7 günde yüzde 17'nin üzerinde değer kaybeden Ethereum, son 24 saatte ise yüzde 3.2 değer kaybederek 2 bin 830 dolar seviyesine geriledi.

CARDANO

Cardano'da yaşanan düşüş Bitcoin ve Ethereum'a göre çok daha sınırı oldu. Geride kalan haftada yüzde 5.6 değer kaybeden Cardano, son 24 saatte ise yüzde 5.3 değer kaybederek 2.24 dolar oldu.

BINANCE COIN

Piyasa genelinde yaşanan düşüşten Binance Coin de nasibini aldı. Kripto para son 7 günde yüzde 16.5'in üzerinde değer kaybetti. Binance Coin'de son 24 saatte yaşanan kayıp ise yüzde 4.4 oldu. Kripto paranın güncel değeri 341 dolar seviyesinde.

RIPPLE

Ripple geçen hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından 1 doların altına geriledi. Son 7 günde yüzde 18.9 değer kaybeden Ripple, son 24 saatte ise yüzde 2.7 düşüş yaşayarak, 0.9 dolar seviyesine çekildi.

SOLANA DA DÜŞTÜ

Önceki dönemde diğer kriptolara göre piyasalarda yaşanan düşüşten daha az etkilenen Solana da geçen hafta sert geriledi. Son 7 günde yüzde 19'un üzerinde değer kaybeden Solana, son 24 saatte ise yüzde 8'in üzerinde geriledi. Kripto para bu düşüşlerin arından 130 dolara çekildi.