Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

Altın ve kripto para yatırımcıları geride kalan haftada umduğunu bulamadı. Geçen haftanın son gününü sert yükseliş ile kapatan ons altın, bu hafta ise yatırımcısını üzdü. Ons altın haftanın en yüksek seviyesine 1830 dolar ile pazartesi günü ulaştı. Aynı gün en düşük 1821 dolar seviyesini gören ons altın, günü 1823 dolardan tamamladı. Ons altının 1800 dolar üzerinde kapanış yaptığı tek gün, haftanın ilk günü oldu.

Salı günü ise ons altının en yüksek ve en düşük seviyesi arasında 35 dolarlık bir makas ortaya çıktı. Gün içinde en yüksek 1827 dolar olan ons altın, en düşük seviyesini ise 1792 dolar ile gördü. Ons altın gün sonunda 1793 dolar bandında dengelendi.

EN DÜŞÜK SEVİYE ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜLDÜ

Çarşamba günü ons altının haftanın en düşük seviyesine indiği gün olarak kayıtlara geçti. Ons altın 1782 dolara kadar geriledi. Gün içerisinde en yüksek 1802 doları gören ons atın günü, 1789 dolardan kapattı.

Perşembe günü en yüksek 1802 dolar en düşük ise 1783 dolar seviyesini gören ons altın kapanışı 1794 dolar bandında yaptı.

Ons altın cuma günü kapanışta 1790 dolar barajının da altına indi. Haftanın son günü en yüksek 1803 dolar seviyesini gören ons altın, en düşük 1787 dolar seviyesine indikten sonra 1788 dolardan günü kapattı.

DİRENÇ VE DESTEK NOKTALARI

ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrası 1830 dolar seviyesine doğru hızlı yükselen altının bu seviyeyi aşamayarak ivme kaybetmeye başladığını belirten analistler, bu hafta doların bir miktar güçlenmeye başlamasının, ons altının 1800 doların altına doğru hareketinde etkili olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar hafta içerisinde yaklaşık olarak yüzde 2’ye yakın değer kaybı yaşayan ons altında yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1808.08 – 1820.05 – 1835.30 seviyelerinin direnç noktaları olarak takip edilebileceği ifade ederken, aşağı yönlü gevşemelerde ise 1775.81 – 1755.35 – 1735.12 seviyelerinin destek noktaları olarak test edilebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTINDA YATAY SEYİR

Gram altın fiyatları geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 480-490 TL arasında dalgalı bir seyir izledi. Haftanın en yüksek seviyesine 490 TL ile çarşamba günü ulşana gram altın, en düşük seviyeyi ise 480 TL ile salı günü gördü. Gram altın 485 TL bandında başladığı haftayı 486 TL ile kapattı.

KRİPTO PARALARDA NELER YAŞANDI?

Bu hafta kripto para piyasalarında da büyük düşüşlerin yaşandığı bir hafta olarak hafızalara geçti. Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi olan Bitcoin son bir haftada yüzde 9'un üzerinde değer kaybederek 45 bin 200 dolar seviyesine indi. Bitcoin'de son 24 saatte yaşana kayıp ise 0.2 seviyesinde.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından önde gelen kripto paralardan olan Ethereum da geçen hafta değeri düşen kripto paralardan oldu. Ethereum son 7 günde yüzde 15 değer kaybetti. Son 24 saatte ise yüzde 1'in üzerinden değer kazanan kripto paranın güncel fiyatı 3 bin 297 dolar seviyesinde.

CARDANO

Cardano geride kalan haftada yüzde 11'in üzerinde değer kaybetse de, son 24 saatte yüzde 5'e yakın değer kazanarak kayıplarının bir kısmını geri aldı. Cardano'nun fiyatı 2.5 dolar seviyesinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Önde gelen kripto paralar arasında geride kalan haftada en fazla değer kaybedenlerden biri de Binance Coin oldu. Kripto parada 7 günlük değer kaybı yüzde 18'in üzerine çıkarken, son 24 saatlik kayıp ise 0.1 seviyesinde. Binance Coin'in güncel değeri ise 405 dolar seviyesinde.

RIPPLE

Ripple da diğer kripto paralar gibi geride kalan haftada değer kaybetti. Ripple'da bir haftalık değer kaybı yüzde 14 olurken kripto para, son 24 saatte yüzde 0.57 değerlenerek 1.08 dolar seviyesine çıktı.

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