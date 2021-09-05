Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

Ons altın geride kalan haftada 1800 doların üzerinde tutunmayı başardı. Pazartesi günü 1807-1823 dolar arasında dalgalanan ons atın, 1810 dolar seviyesinde dengelendi.

Ons altında en düşük seviye ise salı günü görüldü. 1801 dolara kadar gerileyen ons altın, gün içerisinde en yüksek 1819 dolara kadar yükseldi. Ons altın gün sonun 1814 dolar seviyesinde dengelendi.

Çarşamba günü 1808-1820 dolar seviyesinde dalgalanan ons altın kapanışı yine 1814 dolardan yaptıktan sonra perşembe günü kapanışta 1809 dolara geriledi.

CUMA SERT YÜKSELDİ

Ons altın geride kalan haftada en yüksek seviyesine ise cuma günü ulaştı. 1834 dolar seviyesine çıkan ons altın, gün içinde en düşük 1808 doları gördükten sonra 1827 dolarda dengelendi. Yaşana bu yükselişte ABD tarım dışı istihdam verisinin çok zayıf gelmesi etkili oldu.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları geride kalan haftada 480-490 TL arasında olan hareketine devam etti. Geçen hafta en düşük 480 TL seviyesine inen gram altın en yüksek ise 490 TL seviyesini gördükten sonra cuma günü 488 TL ile en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Gram altında yaşanan bu yükselişte ons altın fiyatlarının yükselmesi etkili oldu.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasasının önde gelen birimleri geçen haftayı yükselişle kapattı.

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son bir haftada yüzde 2.9 yükselerek 50 bin doların üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin son 24 saatte ise yüzde 0.5 ekside.

ETHEREUM

Kripto para piyasasında Bitcoin'den sonra gelen Ethereum'da ise son bir haftalık artış yüzde 21.3 oldu. Geride kalan haftada yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralardan biri olan Ethereum, son 24 saatte ise yüzde 0.7 gerileyerek 3 bin 888 dolara çıktı.

CARDANO

Cardano da geçen haftayı artıda kapatan kripto paralardan biri oldu. Son bir haftada yüzde 2.74 yükselen Cardano, son 24 saatte yüzde 1.6 kayıp yaşayarak 2.8 dolar seviyesinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Binance Coin'de son bir haftada yaşanan yükeliş ise yüzde 1.5 oldu. Diğer üç kripto paranın akside Binan Coin son 24 satte de yüzde 0.6 artıda bulunuyor. Binance Coin'in güncel fiyatı ise 494 dolar.

RIPPLE

Bir diğer önde gelen kripto para olan Ripple da son 7 günde yatırımcısına kazandıran kripto paralardan biri oldu. Ripple geride kalan haftada yüzde 9.4 yükselirken, sn 24 saatte ise yüzde 2.4 değer kaybetti. Ripple'ın güncel fiyatı ise 1.25 dolar seviyesinde bulunuyor.

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