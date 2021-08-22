Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

Ons altın fiyatları geçtiğimiz haftaya 1779 dolar seviyesinden başladı. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlayacak olmasının sinyallerini vermesi ve faizleri artırması beklentisi altın fiyatlarını dalgalı seyre yönlendirdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Delta varyantına ilişkin bilinmezlik olduğunu söylemesi nedeniyle altın fiyatlarında stabil seyir korunma çabası içine girdi. Ons altın Powell'ın açıklamalarıyla dengeye oturdu ve 1779 dolardan başladığı haftayı 1781 dolardan kapattı. Ons altında değişim yüzde 0.11 oranında artış olarak kaydedildi.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları da haftayı sakin tamamladı. Ons altına paralel olarak seyir izleyen gram altın geçtiğimiz haftaya 487.4 lira seviyesinden başladı. Dolar kurundaki düşüş eğilimi etkisi, ons altındaki durulma gram altın fiyatlarını stabil bıraktı. Gram altın böylece haftayı 486 lira seviyesinden kapattı. Gram altında değişim yüzde 0.28 düşüş olarak gerçekleşti.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir hakim oluyor. Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin'de hareketlenme başladı. Bitcoin'deki hareket diğer kripto para birimlerine de yansıdı.

Bitcoin haftaya 46 bin 754 dolardan başladı. Gün içinde dalgalı seyir izleyen Bitcoin saat 09:30 itibariyle 49 bin 249 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Böylece 7 gündeki değişim yüzde 5.33 oranında artış olarak kaydedildi. Piyasa değeri ise 926.1 milyar dolar seviyesinde.

ETHEREUM

Ethereum bu hafta dalgalı seyir izledi. Haftaya 3274 dolar seviyesinden başlayan Ethereum hafta ortasında 3 bin doların altına geriledi. Saat 09:30 itibariyle Ethereum 3242 dolar seviyesinde seyrediyor. Ethereum'daki haftalık değişim yüzde 0.97 oranında düşüş olarak kaydedildi.

CARDANO

Haftaya 2.20 dolar seviyelerinde başlayan Cardano alıcılı bir seyir izleyerek saat 09:30 itibariyle 2.56 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son bir haftadaki değişim yüzde 16 yükseliş oldu.

BINANCE COIN

Haftaya 401 dolar seviyesinde başlayan Binance Coin alıcılı seyir izledi. Saat 09:30 itibariyle 455.58 dolar seviyesinde seyreden Binance Coin, son bir haftada yatırımcısına yüzde 13.61 oranında kazandırdı.

RIPPLE

Haftaya 1.16 dolar seviyesinden başlayan Ripple, hafif primle saat 09:30 itibariyle 1.24 dolar seviyesine yükseldi. Haftalık kazanç yüzde 6.89 olarak gerçekleşti.

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