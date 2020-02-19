Altın fiyatları şu an ne kadar oldu? 19 Şubat canlı gram altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 313,90 lira oldu. İşte, 19 Şubat 2020 altın fiyatlarında son durum...

İstanbul Kapalıçarşı’da 313,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 313,90 liradan, 2 bin 67 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 88 liradan, 286 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 290 liradan, 2 bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 40 liradan, bin 10 liradan alınan Yarım Ziynet bin 20 liradan ve 505 liradan alınan Çeyrek Ziynet 510 liradan satılıyor.

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