Altın fiyatları saat 16:30'a odaklandı! İşte son durum

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Altın fiyatları bugün saat 16:30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde sakin seyrediyor. Yılbaşından bu yana altın tarafında düşüş hakim oldu. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi beklenenden daha geç düşürmeye başlayacağı beklentisinin artması ve altının da bu beklentiyi erken fiyatlaması nedeniyle geri çekilmeler yaşanmaya başladı.

ONS ALTIN STABİL

Ons altın güne 2023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2023 dolar, en yüksek de 2032 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2031 dolardan işlem geçiyor.

KOMİSYONSUZ GRAM ALTIN DA DURGUN

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın güne 1948 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1939 lira, en yüksek de 1958 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1957 liradan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN SAKİN

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Kapalıçarşı'da gram altın 2047 liradan alış, 2062 liradan satış olarak işlem görüyor.

BANKALARDA MARJ ARALIĞI AÇIK

Bankalarda alış 1934, satış 1997 lira seviyelerinde işlem görüyor. Marj aralığı 63 lira seviyesinde.