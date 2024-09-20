Altın fiyatları rekora yaklaştı

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ABD Merkez Bankası Fed faizi 50 baz puan düşürdü ve yüzde 5 seviyesine çekti. Piyasalar Fed'in faiz indirimi hamlesini fiyatladı. Ons ve gram altın rekor seviyelere ulaştı ancak kar realizasyonu sonrası gerilemeler görüldü.

Ons altın güne 2586 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2584 dolar, en yüksek de 2594 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2593 dolarda işlem görüyor. 2600 dolar tarihi rekor seviyesi olmuştu.

Gram altın ise güne 2829 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2825 lira, en yüksek de 2843 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2842 liradan alıcı buluyor. Gram atlının tarihi rekoru 2847 liraydı.