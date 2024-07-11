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Altın fiyatları rekora yaklaşıyor

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları rekora yaklaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 09:05

ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri artarken altın fiyatları da bu durumdan pozitif etkileniyor.

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Merkez bankaları faiz indirim serüvenlerine başladı. Avrupa Merkez Bankası liderliğinde başlayan faiz indirimine ABD Merkez Bankası'nın da katılması bekleniyor.

Faiz indirimi nedeniyle mevduata ödenecek faizin düşmesi nedeniyle diğer yatırım araçlarına ilgi artıyor.

Bunların başında da altın geliyor. Ons altın güne 2371 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2371 dolar, en yüksek de 2383 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2382 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2503 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2501 lira, en yüksek de 2521 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2520 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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