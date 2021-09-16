Altın fiyatları neden geriliyor, düşüş sürecek mi? Uzmanlar değerlendirdi

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Ons altın fiyatları, önceki gün beklentilerin çok altında gelen ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği sebebiyle 1780 - 1808 dolar seviyesinde dalgalanırken; Birleşmiş Milletler raporu sonrası gerilemeye başladı. Birleşmiş Milletler raporunda, küresel ekonominin bu yıl geçtiğimiz 50 yıldaki en hızlı toparlanmayı beklediklerini açıklamasıyla, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeler hafifledi. Bu durum güvenli varlıklara olan talebi baskılarken, ons altın fiyatları bugün içerisinde 1782 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın gün içerisinde en yüksek ise, 1796 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.58 oranında düşüşle 1783 dolardan işlem gördü.

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GÖZLER FED TOPLANTISINDA

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak mesajla, altın fiyatları açısından yeni yol haritasını belirlemek adına önemli olacak. Fed’in gerçekleştireceği bu toplantıda tapering (varlık alımının azaltılması) ile ilgili ip uçları aranacak. Fed bu toplantıda, tapering (varlık alımının azaltılması) ile ilgili bir zamanlama açıklarsa; bu durum ons altın fiyatlarının gerilemesine yol açacaktır. Piyasa bu toplantıdan da istediğini duyamazsa bu deva gözler ekim ayında gerçekleştirilecek toplantıya çevrilecek.

GRAM ALTINDA YATAY SEYİR SÜRÜYOR





Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle, doların TL karşısında sağladığı yükselişten faydalanamayarak yatay seyrini sürdürdü. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 487,21 lira seviyesini, en düşük ise 483,42 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12.27 itibarıyla yüzde 0.17 oranında düşüşle 485,06 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 259 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 486 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 484 lira seviyeden başlamıştı.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerin hafiflemesi ve güvenli liman varlıklarına olan talebi baskılamasıyla beraber geriledi. Birleşmiş Milletler raporunda, dünya ekonomisinin bu yıl yaklaşık 50 yılda en hızlı toparlanmasını kaydetmesinin beklendiğini söyledi. Küresel büyümenin 2021'de “radikal” politika müdahaleleri ve gelişmiş ekonomilerdeki aşı uygulamalarının da yardımıyla yüzde 5,3 artması bekleniyor. Pandemiden hızlı dönüş etkisi ve Covid varyantlarının oluşturduğu çekinceye rağmen aşılama ile ekonomik toparlanmanın korunacağı düşünülüyor. Buna dair olarak, özellikle Asya'da ön plana çıkarılmış önlemlerin ekonomik hızı baskılaması ise antitez oluşturabilir.

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Enflasyon endişeleri, Fed'i tapering (varlık alımının azaltılması) noktasına doğru götürürken ana soru halen enflasyonun kalıcı mı geçici mi olacağıdır. Bu kapsamda para politikasının zemininin belirlenmesi piyasaların ana takip ettiği konu. Dolayısıyla, önümüzdeki hafta Fed açıklamalarına kadar piyasa bir şekilde oyalanacaktır, muhtemelen tapering olgusuna ilişkin açıklamalar da yakın dönemin fiyatlama belirleyicisi olacaktır. Özellikle ABD tahvil faizlerindeki tepkiselliği dikkat edilmeli.

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FED’İN SÖYLEMLERİ ALTININ SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın, küresel ekonomilerin toparlanma hızı ve buna bağlı olarak varlık alım azaltımlarının hızlı başlayabilme ihtimali nedeniyle baskı altında. Birleşmiş Milletler yayınladıkları raporda, küresel ekonominin son 50 yıldaki en hızlı toparlanmayı yaşamasını beklediklerini belirtti. Dünyada enflasyon son 10 yılın en yakın seviyelerinde seyrediyor ve bu durumda varlık alımı azaltımlarının yakında başlayabileceğine dair beklentileri de güçlendiriyor.

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Bu ihtimaller göz önünde bulundurulunca, ons altında yeni bir hareket yok, ancak bu haftaki ABD enflasyonuyla 1800 doların üzerine doğru tepki vermeye başlamıştı. Şu sıralarda 1800 dolar altına doğru sınırlı da olsa bir düşüş var. Aslında kısa soluklu olabilir, çünkü gelecek hafta bir Fed toplantımız bulunuyor. 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak söylemler altının seyrini etkileyebilir.

Fed yavaş yavaş piyasayı alıştırmaya başladı. Her ne kadar salgın devam ediyor olsa da aşılamanın olması ve ABD Başkanı Biden yönetiminin salgın konusunda titizlikle çalışmaları, geçtiğimiz yılki gibi benzer bir tablo oluşmama ihtimalini bize gösteriyor. Bu durum risksiz varlık olan altına doğru alımların zayıflamasına neden olduğu için altın bir süredir yön arayışında. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yüzde 1,26-1,34 aralığında seyrediyor dolayısıyla tahvil kaynaklı bir etki yok. Tahvil de piyasaya güvenmediği için oldukça yatay. Dolar endeksi ısrarla 92,00 puan üzerinde ve yukarı yönde gitme isteği içerisinde. ABD tarafına baktığımda, gelecek haftaki Fed toplantısından şahin söylemler çıkması ve beklenen varlık alım programına dair zamanlama konusu netleşmesi, piyasaları rahatlatacaktır ve bundan sonra faiz artırma ihtimalleri fiyatlarda devreye girer. Bu durum altın için pek olumlu değil. Ancak bir tarafta da, Fed’in arkasından gelen bir başka Merkez Bankası dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçtiğimiz haftaki toplantısında, varlık alım azaltma hızını düşürmeye başlayacaklarının sinyalini verdiler. Yine zamanlama belirsiz ama ECB bir şekilde piyasayı ısıtmaya başladı. ABD gibi güçlü bir ekonomik verisi hala yok, bunu düşününce ECB neye dayanarak şahinleşmeye başladı ondan pek emin değilim. Bunun altın için önemi, şahinleşen ECB, güçlenen Euro ve zayıflayan bir Dolar endeksi, altını besleyecektir. Kısa vadede altında görünüm çok olumlu değil.

Fed güvercin tonda bile çıksa altın 1835 dolar seviyesini kırmadıkça yükselişinde zorlanacaktır. İlk etapta Fed etkisi altın için önemli olacak, ECB’de özellikle gelecek sene altında da ikinci etki yaratacak gelişme olarak izlenecektir. Bugünümüze bakacak olursak, bugün ve yarın altın için kritik önemde bir veri bulunmuyor. 22 Eylül akşamı Fed toplantısına kadar altın temkinli kalıp, piyasadaki görünümle birlikte şekillenmek isteyecektir. Hala kararsızlığı devam.

Teknikte, 1835 dolar güçlü bir direnç ve aşılırsa 1865 dolar direnci izlenebilir. Ama 1835 dolar aşılmadığı sürece temkinli kalınmalı çünkü altında net bir yükselişten bahsetmek zor. Altının günlük grafiğinde, ay başından bu yana kısa vadeli bir alçalan kanal içerisinde seyri gözlemleniyor. Kanalın üst bandı 1803 dolar ve alt bandı 1763 dolar seviyelerinden geçiyor. Bu aralıkta kaldığı için kısa vadede yeni bir hareket biraz zor. Aşağıda 1763 dolar kırılırsa satışlar 1750 dolar seviyesine doğru devam edebilir ve oldukça önemli bir nokta. Altın 1750 dolar altına sarkarsa zaten görünüm daha da bozulabilir. Buna karşın, 1803 dolar üzerinde kalması durumunda ara direnç 100 günlük ortalamasının geçtiği 1816 dolar ve sonrasında 1835 dolar öne çıkacaktır. Altın için son dönemde sadece teknik analizle hareket etmek pek doğru değil gibi temel hikayeler ani oynaklıklara sebep oluyor.

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