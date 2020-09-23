Altın fiyatları neden düşüyor ve düşmeye devam edecek mi? 23 Eylül analistlerden ons ve gram altın yorumları

Altın fiyatları yatırımcısı dışında hediyelik alım yapmak isteyen kişiler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. 23 Eylül Çarşamba günü ons bazında 1880 dolar seviyelerinde gezinen altın fiyatları, gram altın için 465 TL, çeyrek altın için ise 770 TL'lik bir fiyatlamaya neden oldu. Dolardaki artış dolayısıyla altın fiyatları düşüşü pek hissettirmese de gözler reel göstergelerdeki hareketliliğe çevrildi. İşte, 23 Eylül günün altın fiyatları ve altın yorumları bilgileri

23 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 754 TL’den alınıyor, 769 TL’den satılıyor.



Gram altın 461 TL’den alınıyor, 465 TL’den satılıyor.

Yarım altın 1.508 TL’den alınıyor, 1.539 TL’den satılıyor.



Cumhuriyet altını 3104 TL’den alınıyor, 3136 TL’den satılıyor.

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23 EYLÜL ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatları Fed kanadından gelen açıklamaları izlerken, güçlü dolar etkisiyle beraber düşüş baskısı içinde. Dün Temsilciler Meclisi sunumunda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ekonominin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylerken, Chicago Fed Başkanı Evans’ın faiz ve politika değerlendirmesinde “Fed, faizleri ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine varılmadan da artırabilir” şeklindeki açıklaması baskının devam etmesine neden oldu. Powell bugün de Temsilciler Meclisi önünde sunum yapacak ve Fed’in virüse karşı attığı ekonomik adımları anlatacak.

Altın üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor. Piyasalar, artan volatilite ve Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte ABD başkanlık seçimleri yaklaşımından doğal olarak rahatsız. Kısa vadede para piyasalarındaki hareketler, artan risk algısına rağmen emtia kanadına baskı yapıyor ve fiyatlarda katalist etkisi oluşmasına izin vermiyor. Daha uzun vade açısından, merkez bankalarının emsalsiz parasal genişlemesi ve düşük faizler olumlu.