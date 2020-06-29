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Altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? 29 Haziran gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ver altın yorumları
Altın fiyatları alış ve satış fiyatları ile 29 Haziran Pazartesi günü güncel fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Anlık gram bazında 390 lira seviyelerinde hareket eden altın fiyatları, 10 gün önceki fiyatına göre 6 liralık bir artış eğiliminde seyrediyor. Analistler tarafından ele alınan altın yorumları aracılığıyla piyasalardaki eğilimi öğrenmek isteyen alıcı ya da satıcılar, buna göre yatırımlarına yön verecek.İşte, haftanın ilk gününden 29 Haziran altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN 2020
Gram altının satış fiyatı 390 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altının alış fiyatı 632 lira civarında geri alınırken, 645 liradan satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 1.264 lira civarında bozdurulurken işlem görürken, 1.290 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.602 liradan işlem görürken, 2.629 liradan geri alınıyor.
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