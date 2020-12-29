Altın fiyatları ne kadar oldu? Yılın son haftasında gözler altın fiyatlarındaki iniş çıkışlarda

Yılın son haftasına dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybıyla başlayan gram altın, 29 Aralık Salı günü 0,34 yükselişle 449 TL’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, Cumhuriyet altını da 2.929,70 liradan satılıyor.



28 ARALIK’TAKİ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 449,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 450 liradan, 2 bin 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 986 liradan, 410 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 414 liradan, 2 bin 897 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 917 liradan, bin 449 liradan alınan Yarım Ziynet bin 459 liradan ve 724 liradan alınan Çeyrek Ziynet 729 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL VERİLER