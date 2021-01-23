Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altın alış- satış fiyatı

Piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü altın fiyatları kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 438 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 438,20 liradan, 2 bin 887 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 908 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 821 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 841 liradan, bin 410 liradan alınan Yarım Ziynet bin 420 liradan ve 705 liradan alınan Çeyrek Ziynet 710 liradan satıldı.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

BIST 100 endeksi, en düşük 1.508,90, en yüksek 1.582,04 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,18 artarak 1.542,45 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 kayıpla 438,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 2.908,00 liraya geriledi. Geçen hafta 719,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 710,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 7,4110 liraya, avro da yüzde 0,63 azalarak 9,0140 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,96 ile hisse senedi fonları oldu.